“Sentí algo en mi cara”. Joven denuncia que fue drogada en línea de autobús de Puebla

Por Claudia Hernández

Puebla, 4 de febrero (Periódico Central).– Mientras viajaba a bordo de una unidad de la Línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) en Puebla, una joven denunció que fue drogada con un líquido que la salpicó.

Por medio de sus redes sociales, Ivonne Aguilar -como se identifica en Instagram- relató que el 1 de febrero fue víctima del ataque. Lo anterior, mientras el metrobús circulaba a la altura de la estación Parque Juárez.

“Iba escuchando música con la mirada hacia abajo ‘en mi rollo’, por la estación de Plaza Dorada y alguien estornudó”. Aunque intentó reclamar, observó que la unidad estaba totalmente llena y prefirió guardar silencio para continuar con su viaje.

Sin embargo, tiempo después, percibió un “olor horrible e insoportable” y dos estaciones después, “como si tuviera muchas ganas de dormir”. Seguido de mareos, temblores y comenzó a sentir el cuerpo pesado.

Tras estos síntomas, decidió llamar y dar aviso inmediato a su hermano, quien le preguntó lo que sucedía. Pero Ivonne tuvo problemas para hablar y colgó para poder sostenerse.

La joven manifestó que hizo lo posible por mantenerse atenta, a pesar de suponer haber sido drogada en la Línea 3 de Ruta en Puebla. Ya que debía bajar en la estación Guadalupe Victoria de la línea 3 de RUTA en Puebla capital, y aún faltaba para poder bajar.

“Yo me bajo en la estación Guadalupe Victoria, imagínense todo lo que me faltaba por bajar, yo luchaba por no desvanecerme”.

😰 ¡Tengan cuidado! Una joven reportó que fue drogada con un líquido que la salpicó mientras viajaba en un RUTA.

Al llegar a la “China Poblana”, Ivonne compartió que encontró a una vecina y caminó hacia ella para pedirle ayuda. Pese a que los mareos y adormecimiento corporal eran cada vez más intensos, logró llegar y ser auxiliada.

De camino a su casa, la joven detalló que no recuerda con claridad lo que pasó, sólo que vio a su hermana. Sin embargo, su familia indicó que tuvo una crisis, se desmayó, estaba fría, temblaba y decía que no sentía el cuerpo. Tal es así, que solicitaron apoyo de paramédicos.

Por el momento, Ivonne contó que fue a realizarse unos estudios para saber qué fue lo que le rociaron.

Les comparto mi experiencia porque no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera encontrado ayuda. Gracias a Dios, sólo es el sabor amargo que pasé y que no se lo deseo a nadie”.

REDES SOCIALES ACUMULAN MÁS CASOS DE JÓVENES QUE SON DROGADOS

En los comentarios de las publicaciones antes mencionadas, varios jóvenes se han sumado para denunciar que también han sido víctimas de personas que “los han drogado” en el transporte público de Puebla.

Diana, una joven que comentó la publicación de Ivonne, relató que ella pasó por la misma situación hace unos días. Pese a que no especificó en qué ruta, otros usuarios identificados como Aarón o Meli, coincidieron, y esta última precisó que fue hace dos meses en la ruta Boulevard C.U.

Respecto al caso de la estudiante de la BUAP, otros afectados acusaron ataques de este tipo en rutas de transporte como el Loma Bella.

