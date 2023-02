Armie Hammer denuncia que fue víctima de violencia sexual y responde a acusaciones

Madrid, 4 de febrero (Europa Press).– Armie Hammer ha roto su silencio y ha elegido la revista Air Mail para hablar abiertamente después de las acusaciones de violación y de canibalismo que hace dos años comenzaron a ver la luz.

El actor ha perdido a lo largo de todo este tiempo multitud de proyectos laborales y ha visto su imagen afectada de lleno por la investigación policial a la que ha sido sometido debido a las acusaciones. Ahora, es su turno.

Por si fuera poco el infierno que vivió con estos rumores que empezaron a circular por redes sociales, plataformas y medios de comunicación, su matrimonio con Elizabeth Chambers también se rompió. Fue en el verano de 2022 cuando se filtraron unas imágenes del actor trabajando en un hotel de las Islas Caimán, en concreto en el Morritt’s Resort de Gran Cayman.

Armie Hammer says he contemplated suicide in first interview post-scandal:

“I just walked out into the ocean and swam out as far as I could and hoped that either I drowned, or was hit by a boat, or eaten by a shark.” pic.twitter.com/KR6uFbWpjZ

— Pop Crave (@PopCrave) February 4, 2023