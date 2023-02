“Soy el hermano pródigo que regresa”: Monreal dice que “veto” de Morena terminó

El legislador morenista confió en que los próximos sietes meses “el piso estará parejo” para que se elija a uno de los, ahora, cuatro aspirantes presidenciales del partido.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó este sábado desde Mazatlán, Sinaloa, que luchará por la candidatura presidencial desde el interior del partido al asegurar que no saldrá del movimiento, a pesar de no estar de acuerdo con la forma en la que será elegido.

Como parte de su gira de trabajo en Mazatlán, el Senador dijo confiar en la decisión de Morena como en la del Presidente Andrés Manuel López Obrador, después de un camino “adverso” de año y medio, en el que no había sido considerado.

“Creo que en la cancha inicié horizontalmente, inicié abajo en las encuestas porque no era mencionado, porque el partido mismo no me refería y porque parecía una exclusión ordenada. Durante 18 meses fue un caminar adverso, así lo reconozco. No se me menciona en las conferencias a veces como hermano, pero yo soy como un hermano pródigo que regresa, aunque no me gasté fortuna del autor de la herencia ni me repartieron previamente lo que me correspondía, pero confío mucho en la decisión que tomó el partido, que el piso se emparejara, faltan siete meses [para encuestas], confío mucho en la decisión y vocación del Presidente”.

Monreal además cuestionó que haya tantos espectaculares y anuncios de los aspirantes a suceder al Presidente como candidato de Morena a la Presidencia. “¿Esos recursos de dónde vienen? Porque alguien paga y yo creo que eso debería ser una regla en el partido, que a partir de ahora haya una pausa y que sólo sean foros regionales organizados en los estados, donde vayan los cuatro, los cinco, los 10, y que expongan a la militancia, a simpatizantes o ciudadanos en general que quieran acudir a los foros y en su momento decidir. Queremos el no uso de recursos públicos ni privados, porque aunque sean de origen lícito, si se orientan a actividades de este tipo, son ilegales”.

El legislador morenista apuntó también que se acabó el veto del partido y ya forma parte de la lista de aspirantes a suceder al titular del Ejecutivo en el 2024, a pesar de que “la cancha está dispareja” y no cuenta con “recursos ni estructuras de poder” que lo apoyen, ni tanta publicidad en la calle y en las entidades porque no ha querido hacerlo.

“A mí me incluyen en la lista de los cuatro [aspirantes] apenas hace 15 días. Haberme incluido me permite luchar con legitimidad dentro de la organización. Pero es un tema porque ¿como me van a emparejar los 18 meses pasados? La cancha comienza dispareja, estos eventos pueden emparejar la cancha, no pienso en otra cosa más que en contender por la Presidencia. Ahora que se ha quitado el veto del partido, que se me ha incluido, puedo desarrollar mi propuesta con amplitud y madurez para que ciudadanos, una vez quitado el veto, puedan pensar en que nosotros podemos representar esta responsabilidad enorme y cuyo espacio será difícil de ocupar cuando salga el Presidente”.

De quedar elegido como el candidato de Morena para las elecciones de 2024, Monreal Ávila prometió que “continuaría las políticas públicas del Presidente, fundamentalmente en política social. Continuaría con el cambio que inició la transición política que inició el Presidente en 2018”. “No voy a traicionarlos”, agregó.

“Vamos a seguir en Morena, no pienso en salir de Morena, voy a luchar dentro de Morena, soy fundador y he acompañado al Presidente López Obrador desde hace 25 años, vamos a mantener la unidad del movimiento”, insistió desde el primer informe de labores legislativas de Raúl Elenes Angulo, al que también asistió el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.