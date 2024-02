Colectivos piden a los aspirantes en la capital atender el problema de falta de agua

El Colectivo Agua Clima, del cual forma parte Greenpeace México, envió una carta a Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski, aspirantes a candidatos por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, para que actúen urgentemente ante la reducción crítica del abasto de agua en la capital del país.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- Las presas que alimentan el Sistema Cutzamala enfrentan una de las peores crisis de su historia debido a la bajos bajos niveles que registran actualmente. Este descenso ha provocado que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reduzca el suministro de agua potable a la Ciudad de México. El desabasto que se empieza a vivir en varias partes de la capital, genera preocupación entre millones de habitantes, quienes junto a diversas organizaciones han pedido a los aspirantes a gobernar la capital diseñar una estrategia integra para atender este tema.

De acuerdo con estimaciones del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), si las reservas del Sistema Cutzamala no logran recuperarse durante la temporada de lluvias, el “Día Cero”, como se le conoce a la fecha en la que no habrá agua suficiente para abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México, podría llegar en junio del año en curso.

El Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas informó el pasado 30 de enero que el nivel de las tres presas del Sistema Cutzamala –El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria– disminuyó del 40.1 registrado el 23 de enero al 39.8 por ciento de su capacidad ordinaria.

Lo anterior representa un déficit de 37 por ciento, comparado con el dato del almacenamiento histórico del 29 de enero que se ubicó en 600.87 Mm3.

En este sentido, Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora general del OCAVM, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que el volumen total de las tres presas se ubica en 311.5 Mm3.

Asimismo detalló que el almacenamiento de El Bosque se redujo de 60.6 por ciento a 60.2 por ciento; el de Villa Victoria incrementó de 30.1 por ciento a 30.2 por ciento, y, finalmente, el de Valle de Bravo pasó de 34.4 por ciento a 33.9 por ciento.

Ante esta situación, el Colectivo Agua Clima, del cual forma parte Greenpeace México, envió una carta a Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski, aspirantes a candidatos por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, para que actúen urgentemente ante la reducción crítica del abasto de agua en la capital del país.

En el documento, difundido en redes sociales, los demandantes pidieron a los precandidatos comprometerse a implementar una gestión con enfoque ambiental, de género y de justicia social.

Los firmantes mencionaron que el abasto de agua en la Ciudad de México atraviesa por una situación crítica, señalaron que esto no se debe a una cuestión de ingeniería o infraestructura, sino a la falta de políticas integrales que replanteen la gestión del agua.

“Han pasado casi cuatro años desde que, junto con organizaciones integrantes del Colectivo Agua Clima, pedimos al gobierno de la Ciudad de México adoptar una propuesta de agenda para rescatar la cuenca del Valle de México. Esta agenda fue ignorada y hoy estamos ante una emergencia. Ahora le pedimos a usted, como aspirante a gobernar esta ciudad, que se comprometa con esta agenda”.

Aguas @ClaraBrugadaM La Ciudad de México enfrenta una reducción crítica en el abasto del agua. Ante esta situación te pedimos, como aspirante a gobernar esta ciudad, que te comprometas con replantear la gestión del agua desde un enfoque ambiental, de género y de justicia social pic.twitter.com/6tAnW0f9C6 — Greenpeace México (@greenpeacemx) January 29, 2024

La carta señala que garantizar un acceso justo y equitativo al agua potable, requerirá aumentar drásticamente el compromiso con la protección de ecosistemas que son esenciales para la recarga de los acuíferos de los que depende la ciudad.

“Si este problema no se atiende de raíz, no habrán pipas que alcancen para satisfacer las necesidades de la población. A esto se suma que el Cutzamala es una infraestructura cada vez menos compatible con la crisis climática. Este sistema ha despojado del agua a las poblaciones que habitan donde ésta se extrae, además tiene un altísimo costo ambiental, comparable incluso con el de la ciudad de Puebla, pues depende de un consumo energético a base de combustibles fósiles contaminantes”.

Finalmente, los colectivos instaron a los precandidatos a plantear estrategias y medidas tangibles durante sus campañas para abordar estos desafíos de la mano de la ciudadanía, demostrando su compromiso con la justicia, la equidad y la sustentabilidad.

“Es imprescindible contribuir a cambiar el modelo actual contaminante y de extractivismo del agua”.

El pasado 27 de enero, el Gobierno de la Ciudad de México informó que 280 colonias de 10 alcaldías empezarían a recibir suministro de agua potable por tandeo durante el primer bimestre de 2024, debido a una alarmante reducción en el caudal del Sistema Cutzamala.

La reducción del suministro de agua potable a 10 alcaldía capitalinas se suma a la ya anunciada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el 13 de enero, la cual consistió en una disminución del caudal del Sistema Cutzamala a 800 litros por segundo.

Ante ello, el Jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama, hizo un llamado a la población de implementar las medidas necesarias para ahorrar el agua y darle prioridad al consumo humano. Además, detalló que en los próximos días se dará a conocer las medidas y acciones a tomar para enfrentar la escasez en la capital.

Al igual, el mandatario capitalino exhortó a los ciudadano de evitar el riego de jardines con agua potable, así como de reducir el uso de lavadoras y utilizarlas sólo con cargas completas; y de no usar el agua potable para el lavado de autos, patios y banquetas.

Por otra parte, destacó que se continúa trabajando en un plan de “acciones, inversiones y actividades”, en las cuales se redujeron los reportes por falta de agua mediante “un manejo eficiente de la red de distribución y de la atención inmediata a la ciudadanía”.

🧩 Cada pequeño gesto que hacemos para cuidar el agua, impacta positivamente en los demás.

Sigue estas #recomendaciones para hacer un uso más eficiente y responsable del #agua. 👇🧵#SACMEX #Tips #Sustentable #Cutzamala pic.twitter.com/I2APtywdNW — Sistema de Aguas de la Ciudad de México (@SacmexCDMX) January 25, 2024

Dichas medidas han tenido una inversión de 319 millones de pesos para intervenir la infraestructura hidráulica y recuperar las fuentes de suministro, según mencionó Batres Guadarrama en conferencia de prensa.

Hasta el momento, la inversión suma los 751 millones de pesos invertidos en 2023, con 46 obras contratadas, 16 en proceso y otras 16 obras que se realizan en coordinación con la Comisión Nacional del Agua.

Anteriormente, el Sistema Cutzamala disminuyó el caudal que entrega a la Ciudad de México en un metro cúbico por segundo, por lo que pasó de 13.2 m3/s a 12.2 m3/s, lo que afectó a 12 alcaldías, principalmente del sur y poniente de la capital.

LAS PROPUESTAS DE LOS PRECANDIDATOS

El tema de la falta de agua en la Ciudad de México, será uno de los puntos primordiales en la agenda de quienes aspiren a competir por la Jefatura de Gobierno en el proceso electoral que se llevará a cabo en junio deste año.

Ante esta situación, los precandidatos han comenzado a plantear una serie de medidas que llevarán a cabo en caso de resultar vencedores en la elección.

Clara Brugada, precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, ha asegurado en diversas ocasiones que el tema del agua es prioridad e indicó que en su momento expondrá su propuesta hídrica.

“El tema del agua es prioridad, yo creo en un modelo del agua del bienestar, el agua como un derecho fundamental para todas y todos. Estamos muy conscientes del problema, lo conozco bien”, dijo la Alcaldesa con licencia de Iztapalapa en reunión con su consejo asesor.

Señaló que el acceso al agua es un derecho fundamental para todas y todos, por lo que propondrá alternativas técnicas y financieras, con una visión humana y de derechos.

Por su parte, Santiago Taboada, precandidato de la alianza conformada por PAN, PRI y PRD, ha a conocer que convocará a especialistas, con el fin de hacer un proyecto para resolver el desabasto de agua en la capital del país.

“Quiero convocar a todas y todos los especialistas para elaborar un gran proyecto que nos permita resolver el problema y darle un mejor futuro a nuestra ciudad. Cerrar, negar y no decir la verdad sobre la gravedad del problema, no lo va a resolver. Esta crisis está por encima de los partidos, es hablar de que, si no resolvemos, no tendremos agua en ninguna casa. ¡Actuemos ya! es ahora o nunca”, dijo el abanderado de la oposición en un video difundido en redes.

Finalmente, Salomón Chertorivski, precandidato de Movimiento Ciudadano (MC), propuso un plan de seis pasos para garantizar un futuro con agua en la Ciudad de México.

El precandidato propuso un plan de seis pasos para combatir el desabasto de agua el cual consiste en crear un programa de fuga cero para reparar toda la tubería de la ciudad, que cada una de las 16 alcaldías tenga su propia planta de potabilización y su propia planta de tratamiento de agua, realizar una profunda limpieza de ríos y lagos que están alrededor de la ciudad, implementar un programa de reforestación en el sur de la ciudad, crear un fondo exclusivo para la gestión del agua en el Valle de México y fomentar entre las y los habitantes una mejor cultura de agua para ahorrar.

Alfonso López Dávila https://www.sinembargo.mx/author/alfonsolopez Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.