ONGs piden al Congreso ampliar licencias de maternidad y recursos para casos de abuso

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil entregaron al legislativo mexicano cinco propuestas de reformas con las que buscan contribuir a la construcción de una agenda legislativa en favor de la primera infancia de niños y niñas en México en temas como: Crianza positiva, apoyo a la lactancia materna mediante la transportación aérea de leche materna, ampliación de las licencias de maternidad, presupuesto para atención integral a la primera infancia y atención y servicios de respuesta a la violencia sexual.

Las iniciativas Pacto por la Primera Infancia y Fundación JUCONI unieron esfuerzos para determinar e impulsar estos cinco temas, que de momento consideraron los más relevantes, desde el Congreso de la Unión, con el objetivo de beneficiar a la niñez de nuestro país, y de manera indirecta a las madres mexicanas.

“Cuando hablamos de niñez en primera infancia estamos hablando de las y los niños desde que nacen hasta los cinco años 11 meses, esta primera propuesta de este Encuentro Legislativo de Alto Nivel fue justo para la primera infancia y son cinco temas que en este momento nosotros mapeamos desde la sociedad civil como temas importantes”, explicó en entrevista para Sin Embargo, Diohema Anlleu, Directora de Incidencia de Fundación JUCONI México.

“Este fue un trabajo colaborativo que surge desde el Pacto por la Primera Infancia y Fundación JUCONI justo para visibilizar cinco temas importantes para la primer infancia y a partir de ahí se hizo un trabajo de coadyuvancia o coadyuvando el trabajo con la Comisión de niñez y adolescencia, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados para poder generar primero estos temas centrales y después las propuestas que de alguna manera lo que tratan de hacer es lograr un avance legislativo en la normatividad para los temas”, agregó.

Con estas cinco temáticas, que en su propuesta las organizaciones retomaron, buscan generar un impacto en la denominada primera infancia a través de la implementación de políticas públicas. Por ejemplo, en el caso de la crianza positiva, esta se consideran una práctica eficiente para “la atención de niñas y niños desde una visión de derechos humanos y con respeto a la dignidad”, ya que, afirman, fortalece vínculos y genera espacios seguros, lo que se considera fundamental “para el bienestar y desarrollo armonioso de las niñas y niños en la primera infancia”.

Por ello, se propuso que madres, padres y cuidadores tengan un acompañamiento a fin de que pongan en práctica la crianza positiva, así como la reforma a los artículos de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Artículo 105, fracción 1; 109 fracción VII y 148, fracción II; y se adiciona una fracción VII bis al Artículo 4 y una fracción XXVI al Artículo 116, para que en estos se incluya dicho concepto.

“Esta propuesta legislativa busca establecer una política integral al reconocer que la crianza positiva es una responsabilidad que debe asumir el Estado, pero que también debe impulsarse desde el núcleo familiar, pues en la educación y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes todos somos responsables”, se indica en la propuesta.

Otro punto que se consideró fue la transportación aérea de la leche materna, para lo cual las organizaciones civiles propusieron que se reforme la Ley de Aviación Civil para que la Autoridad Aeronáutica mexicana, debido a que esta es obsoleta en esta maria, ya que se prohíbe la libre transportación de este alimento a las madres que necesitan viajar sin sus hijos, lo que, calificaron, como un tipo de violencia.

“La problemática es que las mujeres que están lactando y viajan sin sus hijos, porque tiene que ir a un trabajo, porque tienen que atender alguna cosa fuera de su lugar de residencia, tienen que tomar un avión, no pueden transportar su leche, porque cuando se está amamantando, aunque el bebé no tome la leche directamente, hay que sacar la leche y guardarla porque es parte del proceso de la lactancia exclusiva”, comentó la Directora de Incidencia de Fundación JUCONI México.

“Lo que está ocurriendo, y no es como mala voluntad, simplemente, porque no se ha actualizado la ley de aviación civil, a veces es discrecional el permiso que permite que las mujeres que traen la leche y la llevan en la bolsa o en bolsas térmicas, no la pueden subir al avión y a veces depende mucho del criterio de la persona, de la aerolínea y no hay una legislación que respalde esto”, por lo que en muchas ocasiones las mujeres se ven orilladas a tirar la leche o las mujeres corren el riesgo de perder la secuencia y fluidez de este alimento, lo que podría impedir que siga amamantando a su bebé, explicó Anlleu.

Por lo que la iniciativa propone “reformar el Artículo 33°, párrafo segundo y tercero; y reformar el Artículo 47° Bis fracción II y adicionar dos párrafos en la Ley de Aviación Civil con el fin de establecer explícitamente el derecho de las mujeres en periodo de lactancia materna a transportar su leche de forma segura”, se señala en el documento presentado por las organizaciones civiles.

En la propuesta referente a la ampliación de las licencias de maternidad se argumentó que el regreso a las actividades laborales es una de las principales razones para que las mujeres dejen de amamantar a sus hijos durante los primeros meses de vida, ya que este permiso de maternidad remunerada tiene una duración de 12 semana, mientras que expertos en la materia han destacado los beneficios de la “lactancia materna exclusiva de los bebés durante los primeros 6 meses de vida”.

Por ello, Pacto por la Primera Infancia y Fundación JUCONI propusieron que esta licencia remunerada se amplíe a 24 semanas, lo que, además de beneficiar el desarrollo de los infantes, alivia “la tensión financiera de las madres después de dar a luz, pasar más tiempo con el recién nacido y recuperarse de los efectos físicos del parto. Además, diversos estudios han analizado la asociación entre el permiso de maternidad remunerado y los resultados de salud materna, y se encontraron resultados positivos generales para la salud mental”, indicaron.

En este sentido, propusieron “reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ampliar el periodo de licencia de maternidad a 24 semanas, en el Artículo 123° Apartado A fracción V y en el Apartado B fracción XI inciso c), y especificar el derecho de la mujer a elegir libremente cuándo tomará la parte no obligatoria de su licencia de maternidad, antes o después del parto”, así como “homologar el periodo de licencia de maternidad en el Artículo 170° fracción II y fracción IV en la Ley Federal del Trabajo”.

“Incrementar la licencia de maternidad es fundamental para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales y mejorar las condiciones para la lactancia materna, ya que México no ha modificado su legislación en la materia desde hace casi 50 años.”, indicaron las organizaciones civiles en su propuesta.

También, en su propuesta, las organizaciones civiles solicitaron que se destinen recursos para atender a la primera infancia, niñez y adolescencia, debido a que, destacaron, actualmente no existe una correspondencia entre diversos programas que atienden las infancias en nuestro país y el Presupuesto de Egresos de la Federación o a nivel estatal, por lo que se propuso reformas a diversos artículos para que estos programas cuenten con recursos para su operación.

La iniciativa propuso reformar el Artículo 2° párrafo tercero y adicionar un párrafo, Artículo 5° y su párrafo primero; reformar el Artículo 125° fracción IV y adicionar un párrafo; y reformar el Artículo 137° fracción VII y adicionar un párrafo, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el propósito de que, de manera obligatoria, “el Programa Nacional y los Programas Locales tengan los recursos suficientes para su operación en correspondencia con el Anexo Transversal relativo a las previsiones de gasto que correspondan a la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”

La última de las propuesta, referente a la violencia sexual que sufren los menores, se destaca que, ante el “aumento significativo de la violencia sexual contra niñas y niños”, es necesario “priorizar los servicios de atención y respuesta” en este ámbito, con la finalidad de que las y los sobrevivientes a la violencia sexual, así como sus cuidadores no agresores cuenten con servicios integrales que contribuyan con su recuperación tanto física como mental.

“La idea central es el fortalecimiento de los sistemas de apoyo, a corto y largo plazo, adecuados a la edad de las niñas y niños afectados por la violencia sexual, pues esto es clave para la recuperación de las víctimas, creando un movimiento de sobrevivientes”, se indicó en la propuesta, en la que se exhorta a “adicionar a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescente el uso del Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia (2021)26/ para hacer eficientes y eficaces los servicios de atención y respuesta”.

“Las iniciativas salen de un primer mapeo que hace el Pacto por la Primer infancia sobre iniciativas que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, que somos parte del Pacto, nos pidieron hacer desde su experiencia en territorio, cuáles son como las necesidades y a partir de esto el Pacto por la Primer Infancia hace como un primer saque de propuestas legislativas”, indicó al respecto la Directora de Incidencia de Fundación JUCONI México.

Pese a que no tienen una fecha en concreto para la aprobación de las propuestas, la Directora de Incidencia de Fundación JUCONI México se dijo confiada en que esto sucederá en el presente periodo legislativo, porque, aseguró, “hay una intención de sacarlas, y, bueno, los tiempos son los tiempos legislativos que finalmente todos vamos a empujar para que esto sea ágil, pero dependeremos mucho del trabajo que se hace en ambas cámaras y en las comisiones”, y consideró que “esto va a impactar a un tiempo a mediano plazo a las niñas y a los niños de manera real y concreta para su bienestar y, obviamente, desde un enfoque de derechos”.

“Porque finalmente esto ya se volvieron temas que se van a trabajar en el Legislativo para pasar la aprobación, y esto va a suceder en este periodo legislativo y sabemos que en los períodos legislativos hay una agenda, hay temas, pero la cuestión que el ejercicio importante fue el haber coadyuvado desde la sociedad civil a esta iniciativas y que las dos comisiones la aceptaron, de acuerdo a sus áreas de competencia, para poder darles un seguimiento a las iniciativas”, concluyó Anlleu.

El pasado 22 de febrero, se llevó a cabo el 1er. Encuentro Legislativo de Alto Nivel para la Primera Infancia, en el que organizaciones civiles y legisladores entablaron un diálogo sobre “temas estratégicos de alcance nacional que contribuyen a la construcción de la agenda legislativa para la niñez”, se informó a través de un comunicado.

El encuentro fue impulsado por organizaciones de sociedad civil que a su vez forman parte de las iniciativas el Pacto por la Primera Infancia y Fundación JUCONI México, en donde estas mismas entregaron, a legisladoras y legisladores, cinco propuestas en favor de esta primera etapa en la vida de los infantes, las cuales contemplan temas como: crianza positiva, lactancia materna, ampliación de las licencias de maternidad, asignación de recursos para atención integral a la primera infancia y violencia sexual.

