Crecen homicidios, extorsiones, lesiones y trata de menores en un año, alerta Redim

En el Balance Anual de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la organización destacó una falta de acciones efectivas para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país, quienes conforman el 30.4 por ciento de la población mexicana.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).– Entre 2021 y 2022 hubo un incremento en la incidencia de cuatro delitos en contra de niñas, niños y adolescentes: extorsión, homicidio, lesiones y trata de personas, indicó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) durante la presentación del Balance Anual 2022.

De acuerdo con la organización civil, basada en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y noviembre se registró un incremento del 13.2 por ciento en extorsión con un total de 265 casos; del 4.1 por ciento en homicidios con dos mil 330 fallecimientos; un total de 16 mil 215 lesiones que representaron un aumento de 29.9 por ciento de casos; y del 16.1 por ciento en trata de personas con 403 casos.

“Si pudiéramos pedir un deseo a las Reinas Magas”, dijo en entrevista con SinEmbargo la directora de Redim, Tania Ramírez, con alusión a la fecha, “sería que el Jefe del Ejecutivo [Andrés Manuel López Obrador] presida una sesión del Sipinna (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes) para que pueda observar la problemática, y sobre todo que a través de su presencia ahí y su muestra de voluntad política envié un mensaje al resto de las personas servidoras públicas de las instituciones encargadas de niños (…) sobre cómo tienen que empezar a analizar y transformar sus planes de acción y sus programas operativos de trabajo para que estas brechas y estos datos que estamos diciendo se reviertan de inmediato“.

Otra de las violencias a las cuales están expuestas las niñas, niños y adolescentes es al reclutamiento por parte de organizaciones criminales, expuso la titular de Redim. Cuestionada sobre un video que circula en redes sociales donde se observa a menores de edad armados en el marco del operativo militar realizado el pasado jueves 5 de enero en Culiacán, Sinaloa –que culminó en la detención del capo Ovidio Guzmán López–, la organización apuntó que entre 250 y 400 mil personas menores de 17 años están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado.

“La importancia en este caso, y ahorita, es recordar que la niñez y adolescencia –incluso en casos de reclutamiento– es víctima, no es victimaria, y en tanto víctimas deben de ser tratados. De ahí que también ayer en nuestras redes sociales, llamamos a abstenernos de reproducir estas imágenes, porque esto también revictimiza y puede vulnerar a las niñas, niños”.

CRIMEN ORGANIZADO Y VIOLENCIA IMPACTA A LA NIÑEZ

En este último punto, la Redim sumó los efectos que la presencia del crimen organizado y el incremento generalizado de la violencia en México ha tenido en la niñez: durante los primeros 11 meses de 2022 se registraron mil 116 asesinatos de niñas, niños y adolescentes en México (257 feminicidios y homicidios dolosos de niñas y mujeres adolescentes, 859 homicidios dolosos de niños y adolescentes hombres), un incremento del tres por ciento con respecto al año anterior.

La cifra total de homicidios de personas menores de 17 años fue de dos mil 330, lo cual también representó un aumento del 4.1 por ciento en un año. Los nombres de Tadeo, Juan David, Joshua Hugo, Ángel y Heidi Mariana fueron recordados en la presentación del informe, todos ellos niños, niñas y adolescentes que tuvieron muertes violentas y algunos cuyos fallecimientos siguen sin esclarecerse a la fecha.

En el caso particular de la violencia armada, la Redim identificó al menos 14 niños y adolescentes que fueron asesinados durante enfrentamientos entre grupos de la delincuencia y del crimen organizado. Un total de 754 personas de este grupo de edad fueron víctimas de homicidios por arma de fuego en los primeros nueve meses del año que acaba de pasar, “más homicidios (…) que la cantidad total de homicidios intencionales registrados en todo un año en un país como Siria, que desde 2011 experimenta una guerra civil declarada y reconocida internacionalmente”.

Al menos mil 997 personas de entre 0 y 17 años de edad, hasta donde apuntan las cifras del Secretariado Ejecutivo, han sido víctimas de la trata de personas en México entre enero de 2015 y noviembre de 2022; mientras que en tres de cada cuatro casos, las víctimas han sido niñas y adolescentes mujeres (mil 466 mujeres y 531 hombres). El incremento para la cifra de enero a noviembre de 2021, en comparación con el mismo periodo para el 2022, fue de 66 casos, lo cual representó un 16.1 por ciento de diferencia en un año (347 casos en 2021 y 403 casos en 2022).

El Balance Anual 2022 analiza el caso particular del Estado de México, donde se identificó que el feminicidio, la trata de personas y/o el secuestro con fines de explotación, explotación sexual o explotación sexual con fines comerciales, se convirtió en la principal causa de las desapariciones de niñas y adolescentes mujeres. En estos casos impera la impunidad, pues sólo el seis por ciento de las personas procesadas por este delito obtuvieron sentencia, recuperó el reporte.

La violencia familiar también presentó un incremento del 25 por ciento pero para los años de 2020 a 2021, una cifra rescatada por la Redim que destacó el impacto del factor de género, pues el 88.8 por ciento de las 20 mil 075 niñas, niños y adolescentes atendidos en hospitales por este delito eran mujeres.

“Estos sólo son los casos que llegan a atenderse en hospitales públicos del país, esta es la cifra pública, por lo que se puede calcular que hay una cifra negra en estos casos, un subregistro”, subrayó la directora.

FALTAN ACCIONES EFECTIVAS Y PRESUPUESTO

De acuerdo con el análisis de Redim, el presupuesto asignado para 21 programas federales para la atención de niñas, niños y adolescentes –un monto total de 899.5 mil millones de pesos– no incrementó por el porcentaje de inflación estimado para el mismo periodo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “lo cual implica que en estos programas se podría observar un decremento en términos reales de los recursos asignados”.

En este sentido, la organización por los derechos de la infancia indicó que los principales afectados serán niños con discapacidad, niñas y mujeres adolescentes en tanto a salud materna, sexual y reproductiva; y niñez en la primera infancia debido a la reducción de presupuesto en los programas de Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, y Servicios de guardería.

“Si hay una crisis política a nivel nacional [en el Sipinna], la crisis presupuestaria y de personal en los Sipinnas de los estados es tremenda, pese a que han sido ellas y ellos quienes han mantenido en muy buena medida el trabajo del sistema de protección [de los niños, niñas y adolescentes]”, añadió Ramírez sobre la falta de capacidad institucional para garantizar los derechos de este sector de la población.

“La niñez y la adolescencia, siendo la tercera parte de la población, por supuesto que no tienen la tercera parte de la atención pública, de la acción del Estado, ya no digamos del presupuesto nacional, y nos importa mucho recordar que ellas y ellos son titulares de derechos y no un grupo de población minoritario”, sentenció la directora de Redim.

Tamara Mares Rivera https://www.sinembargo.mx/author/tamararivera Periodista por la UNAM. Sus principales intereses son derechos humanos, política y género. Es somnolienta sin café y apasionada de la mar.