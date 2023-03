Tormenta invernal causa estragos en el noreste de EU; reportan al menos 9 muertos

Por Bruce Schreiner, David Sharp y Corey Williams

NUEVA YORK (AP) — Las tareas de limpieza iniciaron en áreas afectadas en el sur y la parte norcentral de Estados Unidos luego que un sistema de tormentas en expansión produjo fuertes vientos y nevadas que causaron daños generalizados y varias muertes antes de dirigirse al noreste del país el sábado.

Más de 30 centímetros (un pie) de nieve cayeron en partes del estado de Nueva York, Vermont, Nueva Hampshire y Maine antes que la tormenta de finales de invierno comenzara a bajar. Las condiciones eran peligrosas en las calles, donde se registraron decenas de incidentes viales, indicó la policía.

En la región de Albany, la capital de Nueva York, las cuadrillas trabajaron para restaurar la energía a casi 20 mil clientes al tiempo que nieve pesada y húmeda vencía las ramas de los árboles.

8 to 16 inches of new snow from east central New York State into western Maine #snow pic.twitter.com/BLpnDp12eY

La cifra de muertes por la tormenta aumentó con incidentes adicionales reportados en Indiana y Michigan, y el Gobernador de Kentucky informó que al menos cinco personas murieron en ese estado cuando el sistema generó vientos en línea recta, posibles tornados y fuertes tormentas eléctricas en el sur el viernes.

En Indiana, un policía estatal fue atropellado por un vehículo y murió el viernes por la tarde cuando ayudaba a otros agentes con los embotellamientos luego de accidentes relacionados con el clima.

El agente James R. Bailey, de 50 años, fue impactado cuando colocaba barras de parada de tránsito en la Interestatal 69 cerca de Auburn para detener un vehículo que huía a alta velocidad de la policía de Fort Wayne, informó la policía estatal. Bailey murió más tarde en un hospital. Tenía más de 15 años de servicio con la policía estatal. Un hombre de 42 años de Marion, Indiana, fue arrestado y enfrenta un cargo relacionado con la muerte de Bailey.

A lot of people in Metro Detroit are talking about Friday night's "thundersnow."

"Nothing like thunder and lightning in the middle of a snow storm! Our Nest cam even picked it up (sound on)." – Rebecca in Oakland Township.

Updates on WWJ: https://t.co/5VRxPQRrQc pic.twitter.com/3Bru827Txv

— WWJ 950 (@WWJ950) March 4, 2023