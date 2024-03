AMLO avala exhibir a jueces como el que absolvió a hombre acusado de violar a niña

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de acuerdo esta mañana con exhibir las decisiones de jueces, como el fallo de Manuel Alejandro Martínez Vitela, Juez del Tribunal Superior de Justicia, quien absolvió la semana pasada a un hombre acusado de violar a una niña de cuatro años en Naucalpan.

Desde Palacio Nacional, señaló que sí hay que exponer a las y los jueces, y más cuando se trata de casos relacionados con menores de edad, por lo que respaldó el accionar de denuncia civil y formal.

“Sí, cuidando nada más, sobre todo si se trata de menores, pero sí hacer la denuncia. ¿Cómo no si es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto? […] Siempre hemos sostenido que el Poder Judicial requiere una renovación tajante. Está muy mal y es un problema estructural. Es un problema que tiene que ver incluso con los planes de estudio, con la formación de los abogados porque con el modelo neoliberal, todo se había individualizado”, dijo el mandatario.

Asimismo, acusó que el Poder Judicial no procura la justicia, pues se queda en los procedimientos legales y no en los casos, ya que se enfoca, según señaló, sólo en cuestiones técnicas.

“Tienen que procurar la justicia, y ¿en dónde se quedan o qué utilizan de excusa, de pretexto? Los procedimientos legales, que es este caso, pero así muchos. No pusiste bien el domicilio; no pusiste bien la hora; el que lo detuvo, al delincuente, no era él, tiene un nombre: el primer respondiente”, criticó López Obrador.