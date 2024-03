Estudio revela que la luna joviana Europa produce oxígeno para un millón de humanos

Madrid, 4 de marzo. (Europa Press).- La luna joviana cubierta de hielo Europa genera mil toneladas de oxígeno cada 24 horas, suficiente para mantener a un millón de humanos respirando durante un día.

Con todo, los científicos de la misión Juno de la NASA han calculado que esta tasa de oxígeno es sustancialmente menor que la estimada por la mayoría de los estudios anteriores.

Publicados el 4 de marzo en Nature Astronomy, los hallazgos se obtuvieron midiendo la desgasificación de hidrógeno de la superficie helada de la luna utilizando datos recopilados por el instrumento del Experimento de Distribuciones Aurorales Jovianas (JADE) de la nave espacial.

