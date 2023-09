La NASA comparte la primera imagen de la eterna oscuridad desde el polo sur lunar

Este descubrimiento es de gran importancia, ya que el agua es un recurso valioso y difícil de transportar desde la Tierra en grandes cantidades. La posibilidad de obtener agua en la Luna podría allanar el camino para una presencia humana sostenible y proporcionar los recursos necesarios para la producción de combustible de cohetes, lo que impulsaría misiones de exploración más profundas en el sistema solar.

ATERRIZAJE DE ARTEMISA

En conjunto con esta imagen detallada del cráter Shackleton, National Geographic ha publicado un mapa topográfico del polo sur lunar que identifica posibles lugares de aterrizaje para la misión Artemis III.

NASA’s new ShadowCam has allowed scientists to peer into the depths of the moon’s permanently shadowed regions. What lurks there—and could it be harnessed to launch the next era of space exploration?

https://t.co/Aor9CxUY4U

— National Geographic (@NatGeo) September 19, 2023