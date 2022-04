Líder de alianza PRI-PAN-PRD, Claudio X., da 10 razones para no votar la Revocación

Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo/AP).- El magnate Claudio X. González Guajardo compartió este lunes las 10 razones por las cuales él no participará en la consulta de la Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo 10 de abril.

En un breve video, González Guajardo detalló sus razones y motivos por las que consideró que no participaría en el ejercicio electoral.

“Uno, el Presidente fue electo para gobernar por un período de seis años no de tres años y medio; dos, porque después de una tramposa manipulación esta ya no es una consulta ciudadana de Revocación de Mandato, sino un ejercicio oficialista de ratificación y como tal, contrario a los que establece la Constitución y la Ley; tres, porque son el Presidente y sus seguidores quienes impulsan la consulta, no los ciudadanos y la utilizan para seguir polarizando; cuatro, porque es un ejercicio que nos distrae de atender las múltiples crisis que nos afectan; cinco, porque los legisladores de Morena no le otorgaron al INE los recursos que pedían para celebrar de manera correcta el ejercicio y ahora se están gastando esos recursos en propaganda de manera ilegal”, expuso.