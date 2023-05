Guanajuato dio millones al Grupo Pachuca, en plena pandemia, para comprar estadio

Jesús Martínez Patiño, dueño de los clubes de futbol Pachuca y León, explicó a la cadena deportiva ESPN que la adquisición del Estadio León la hizo gracias al Gobierno del estado de Guanajuato, cuyo Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aclaró que dio el préstamo como parte de los apoyos que hizo su administración a las empresas por las afectaciones de la pandemia.

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– El Gobierno panista de Guanajuato prestó de manera exprés 230 millones de pesos al Grupo Pachuca en 2021, en plena pandemia, para que adquiriera el Estadio León, como han confirmado el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y Jesús Martínez Patiño, dueño de los Panzas Verdes.

“Recibimos una carta del Grupo Pachuca. Dado la pandemia estaban en una situación económica complicada, se daba la coyuntura de que León ya no tenía estadio, acuérdense que jugó en Aguascalientes dos partidos, se había perdido en un juicio de estadios, se estaba quedando la afición sin estadio y justo en la pandemia se generaron unos apoyos a través de Fondos Guanajuato a empresas para poder invertir, rescatar y fue el caso”, explicó Rodríguez Vallejo a la prensa del estado.

Horas antes, Jesús Martínez Patiño, dueño de los clubes de futbol Pachuca y León, explicó a la cadena deportiva ESPN que la adquisición del Nou Camp fue, en efecto, gracias al Gobierno del estado. “El estadio ya por fin es de nosotros y gracias a que me apoyó el Gobierno en ese aspecto para poder comprarlo mediante un préstamo y lo demás tuve que ponerlo, que fue muchísimo dinero porque el estadio estaba perdido”, declaró.

El diario AM de Guanajuato detalló que el Gobierno de Diego Sinhue autorizó el crédito de 230 millones de pesos con un interés anual del 6 por ciento o el índice de inflación, muy por debajo del interés que establece cualquier banco, y a un plazo de nueve años. El mismo reporte indica que en tres días se autorizó el préstamo: el primer día hicieron la petición y dos días después, Grupo Pachuca recibió así la transferencia y firmó el contrato en julio de 2021.

La información del mismo medio señala que en el convenio original se puso en garantía el terreno que Grupo Pachuca adquirió en 2018 al Gobierno del estado con la promesa de construir un nuevo estadio, que a la fecha no se ha iniciado y acordó pagar los 280 millones de pesos. Medio año después se realizó un convenio modificatorio de la garantía para dejar fuera ese terreno.

El Municipio de León perdió este estadio contra el empresario Roberto Zermeño en 2019 en un juicio mercantil luego de 10 años de litigio, como consigna el Periódico Correo. La sentencia se ejecutó hasta octubre de 2020, y en ese entonces, refiere el medio, el Gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo comprometió su apoyo y el del entonces Presidente Municipal, Héctor López Santillana, para recuperar las seis hectáreas de terreno “para el disfrute de los leoneses”. Cuestionada por la prensa sobre su participación, la actual Alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos aseguró que el municipio no destinó recursos para esta compra.

El 15 de julio de 2021, el Grupo Pachuca informó en un comunicado de prensa que a través de la Sociedad Fiera-Capital había comprado el Estado León a Roberto Zermeño, pero no señaló en ese momento sobre el préstamo que le había proporcionado la administración estatal. “Este importante esfuerzo económico se suma a la inversión que el Grupo está haciendo en la consolidación deportiva del equipo”, se limitó a informar la agrupación deportiva.

En ese sentido, Octavio López, abogado y asesor legal de los socios fundadores del club, declaró a Zona Franca que el Gobierno estatal está obligado a aclarar bajo qué mecanismo y justificación le prestó dinero público al Grupo Pachuca, para adquirir el Estadio León. Él señaló que la operación total ascendió a 410 millones de pesos, de los cuales 230 corresponden al préstamo.

Octavio López recordó que cuando se realizó la operación de compra venta entre Zermeño, ostentándose como presidente del Club Social y Deportivo León, y la inmobiliaria Fiera Capital que fue creada por Grupo Pachuca, trascendió que se realizó un préstamo a través del Isseg, pero a través de prestanombres.

“Los Martínez no tenían dinero porque no pudieron capitalizar 410 millones de pesos entre junio que se constituyó Fiera capital y la fecha de la compra del estadio. No había recursos para hacer esa inversión y pues sería el gobierno el que se los facilitó”, declaró a Zona Franca.

Según el abogado, el objetivo era que no se viera que era dinero público del estado para la compra de un particular. Además advirtió que en la escritura pública tampoco se cumplieron los requisitos que exige la Ley antilavado.

“Por qué no pone quién es el titular de la cuenta, pone el valor de los cheques, importe, fecha, pero no pone el titular. Las partidas presupuestadas no están ni señaladas ni de donde se tomó el dinero. Creemos que es ilegal”, acusó.

El diario AM consignó a su vez que el préstamo a Grupo Pachuca no aparece como tal en las cuentas públicas. Mencionó que en una primera entrevista que hicieron a funcionarios de la Secretaría de Finanzas, informaron que los 230 millones están en el paquete de anticipos de participaciones a municipios. Posteriormente, los mismos funcionarios dijeron que los 230 millones no se tomaron de algún otro programa o dependencia estatal, sino de “ahorros” de varios años.

No obstante, el Gobernador Diego Sinhue declaró durante una gira por Irapuato que no hubo irregularidades ni se consideró ningún privilegio al otorgar este crédito, sino que fue parte de los apoyos emergentes que brindaron a empresarios por las afectaciones económicas que provocó la pandemia por la COVID-19.

“Yo le mencioné de este oficio (la carta que le envió Grupo Pachuca) al secretario de Finanzas, le dimos vista y él ya les va a explicar en estos días los montos, detalles y demás de cómo está. Grupo Pachuca recibió un crédito, con el cual tengo entendido adquiría el Estado León, que era el que teníamos enbroncado”, comentó Rodríguez Vallejo, según consigna el Periódico Correo.

El diario AM preguntó al Secretario de Finanzas del Estado, Héctor Salgado Banda, y al coordinador de Comunicación Social, Alan Márquez Becerra, quién autorizó que se otorgara el crédito. Y la respuesta fue: “Con fundamento en las atribuciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato que asigna competencias a las distintas dependencias”