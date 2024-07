Hezbollah lanza más de 200 misiles a Israel en respuesta a la muerte de un comandante

MADRID, 4 (EUROPA PRESS).- El partido-milicia chií Hezbollah aseguró haber lanzado el jueves más de 200 proyectiles contra territorio de Israel desde Líbano, en una segunda oleada de ataques en respuesta a la muerte de uno de sus comandantes en un bombardeo israelí cerca de la ciudad de Tiro.

El grupo recalcó que lanzó “más de 200 proyectiles de varios tipos” contra “varias bases militares enemigas” en el norte de Israel, según informó la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada al grupo, sin que por ahora haya información sobre víctimas.

Así, destacó en un comunicado que la medida supone “aumentar las operaciones en el frente sur” y resaltó que los objetivos de los ataques fueron varias bases situadas en Israel, incluida una en los Altos del Golán, ocupados por las fuerzas israelíes y anexionados en 1981, una medida no reconocida internacionalmente.

El grupo libanés manifestó además que los ataques se llevaron a cabo “en apoyo al firme pueblo palestino y a su valiente y honorable resistencia” y “en respuesta a los ataques del enemigo israelí contra las localidades del sur [del Líbano]”.

Por su parte, el ejército de Israel confirmó “la infiltración de aparatos hostiles” y “el lanzamiento de misiles y cohetes” desde Líbano y afirmó que varios de ellos fueron interceptados, si bien otros han impactado en el norte del país, provocando varios incendios.

Asimismo, subrayó que “la Fuerza Aérea atacó posiciones de lanzamiento en el sur del Líbano”, sin más detalles. El jefe del consejo regional de Golán, Ori Kallner, señaló en declaraciones a la cadena de televisión Channel 12 que hay varios incendios en el área.

Los ataques provocaron que los sistemas de alerta antiaérea sonaran durante más de una hora en varios puntos del norte de Israel, incluidas las ciudades costeras de Acre y Nahariya, tal y como informó The Times of Israel.

Un portavoz del servicio de ambulancias de la Magen David Adom (Estrella de David Roja) indicó que al menos dos mujeres resultaron heridas de levedad cuando intentaban llegar a un refugio, según un mensaje publicado por el organismo a través de su cuenta en Telegram.

