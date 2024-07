Batres reconoce a la primera generación de enfermeras en la Universidad de la Salud

Ciudad de México, 4 de julio (SinEmbargo).- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, reconoció este jueves a las y los 251 estudiantes de la primera generación de la Licenciatura en Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de la Salud (UNISA), por finalizar sus créditos académicos e incorporarse a su servicio social en instituciones públicas de salud.

Desde la Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el mandatario capitalino presenció la Ceremonia del Paso de la Luz a esta primera generación, un símbolo de conocimientos, esperanza, curación y el apoyo que el personal de enfermería brinda a quienes más lo necesitan.

“Me da mucho gusto estar en el momento en que se concluyen cuatro años de estudios académicos de la primera generación de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México. Son cuatro años de esfuerzos que hoy concluyen simbólicamente con esta ceremonia”, resaltó.

La primera generación, aseguró, es muestra de que la capital contribuye a la formación de profesionales de la salud, recordó Batres Guadarrama al evidenciar que la pandemia dejó ver la falta de personal en todo el país debido a la privatización de los servicios en administraciones anteriores, y otros factores.

“Cuando en otras épocas se han dado los procesos de privatización de la salud, evidentemente que el acceso al derecho a la salud se ha visto vulnerado. Cuando hemos tenido momentos climáticos muy difíciles, épocas muy difíciles como la pandemia, nos hemos podido dar cuenta del daño que ha significado a la sociedad no contar con un sistema de salud público muy grande, muy vigoroso. Se pensaba que había personal de salud suficiente y no era así, nos faltaban muchas enfermeras, enfermeros, médicas, médicos para enfrentar la pandemia. (…) Hay lugares de la República donde falta mucho personal de la salud, pero me da mucho gusto que aquí en la ciudad se haya contribuido a generar más profesionales de la salud”, comentó.