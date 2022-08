Consultas por T-MEC y política energética serán del 14 al 19 de agosto: Clouthier

Las conversaciones entre los tres gobiernos integrantes del Tratado de Libre Comercio se darán entre el próximo 14 y 19 de agosto de este año, reveló la Secretaria de Economía; Clouthier espera que se pueda “sentar de una vez a Canadá y Estados Unidos juntos y poder caminar en ese sentido”.

Tijuana, 4 de agosto (Zeta).- Las primeras conversaciones formales derivadas del mecanismo de consultas del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por la política energética mexicana, se llevarán a cabo entre el 14 y el 19 de agosto del 2022, según lo informó Tatiana Clouthier Carrillo, titular de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno federal.

La política sinaloense indicó que la intención es “sentar de una vez” a Estados Unidos y Canadá países solicitaron consultas de resolución de disputas con México, por considerar que políticas energéticas implementadas por la Administración encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, violan el T-MEC.

“Ahorita estamos en un periodo en donde estamos estableciendo la fecha para entrar en la misma, por llamarlo así, esta debería estar ocurriendo entre el 14 y el 19 de agosto. La idea es que podamos, o nosotros queremos ver si podemos sentar de una vez a Canadá y Estados Unidos juntos y poder caminar en ese sentido. Ese es el espacio en el que estamos ahorita”, dijo la funcionaria federal, al salir del Palacio Nacional.

No obstante, Clouthier Carrillo aclaró que esta será una primera etapa de consultas para ver y descifrar cuáles son los puntos respecto a los cuales Estados Unidos y Canadá están “llamando la atención” a México.

“Para decir: ‘estoy viendo esto, esto es el problema o el tema que no me estás resolviendo, o que yo creo que está siendo violatorio o no en términos de la perspectiva de ellos’”, apuntó la titular de la Secretaría de Economía federal.

“El Presidente ha sido muy claro en cuidar en toda nuestra política energética el tema de la soberanía nacional y entonces tenemos que hacer todos los desgloses para ver en qué puntos está siendo atacado eso o no, o siendo tocado y en qué puntos se puede caminar si no están resueltos por cualquier otro motivo”, insistió Clouthier Carrillo.

Cuestionada por periodistas respecto a si el Capítulo 8 del T-MEC, que señala que México tiene el dominio directo de sus hidrocarburos, será parte de la defensa, la funcionaria federal enfatizó que esta no es la etapa indicada para ello.

“No estamos defendiéndolo en este momento, en este momento estamos platicando; si vamos a un panel entraríamos a un tema de defensa. Y repito: lo que el Presidente ha sido muy claro y ha solicitado una y otra vez es un respeto irrestricto al tema de la soberanía y en ese sentido a partir de lo que ellos nos están presentando, ver en dónde se cruzaría o no esa línea”, expuso.

“Todo lo que sea dialogar, ayuda”, respondió Clouthier Carrillo respecto a la carta que envió el Presidente López Obrador a su homólogo estadounidense Joseph Biden.

Desde el 20 de julio el Gobierno de Estados Unidos solicitó consultas formales para la resolución de disputas con México bajo el acuerdo comercial T-MEC por presuntas “políticas energéticas discriminatorias” a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que las compañías estadounidenses obtienen un trato injusto.

