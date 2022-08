AMLO enviará carta a Biden sobre política energética y el T-MEC: “México no se vende”

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy enviará una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, donde abordará las diferencias de ambas naciones sobre la política energética de México, esto en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Hay esta diferencia por la interpretación sobre nuestra soberanía energética, hoy le estoy enviando una carta al Presidente Bien sobre este tema, de manera muy respetuosa. Primero quiero que llegue al Presidente, tenemos que cuidar que sea buena la relación, pero que no nos traten o dejemos que nos traten como colonia porque México es un país libre, independiente, sobrenado y podemos tener muchas oportunidades por la vecindad con el país con mas potencial comercial del mundo”, expuso el mandatario esta mañana en conferencia desde Palacio Nacional.

Desde el 20 de julio el Gobierno de Estados Unidos (EU) solicitó consultas formales para la resolución de disputas con México bajo el acuerdo comercial T-MEC por presuntas “políticas energéticas discriminatorias” a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras que las compañías estadounidenses obtienen un trato injusto.

El Presidente López Obrador insistió esta mañana en que la relación con EU es buena, pero defendió la independencia de México.

“Para decirlo de manera sencilla: México no se vende, México es de los mexicanos de nuestra generación y de los que vienen, eso no tiene precio, no hay arreglo que valga”, mencionó.