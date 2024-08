Djokovic se impone a Alcaraz y conquista su primer oro olímpico en la final del tenis

Por Howard Fendrich

PARÍS (AP).— Novak Djokovic conquistó su primera medalla olímpica de oro tras vencer el domingo 7-6 (3), 7-6 (2) a Carlos Alcaraz en una apasionante final de sencillos del tenis masculino, y el astro serbio de 37 años añadió el último laurel significativo que faltaba en su rutilante colección de trofeos.

La impresionante carrera de Djokovic ya incluía 24 títulos de Grand Slam — la máxima cifra entre los hombres — y la mayor cantidad de semanas como número uno en los rankings en ambas ramas. También tenía una presea olímpica, obtenida en 2008, pero era de bronce, y se había aburrido de decir que la misma sabía a poco.

Hasta que derrotó al italiano Lorenzo Musetti, medallista de bronce, en las semifinales el viernes, Djokovic tenía una foja de 0-3 en esa ronda en las justas de verano. Perdió siempre contra el eventual ganador del oro en cada oportunidad: Rafael Nadal en Beijing 2008, Andy Murray en London 2012 y Alexander Zverev en Tokio hace tres años.

Cuando el oro era suyo, gracias a un último golpe de derecha ganador, Djokovic se volteó hacia su equipo en las gradas, sentado frente a su esposa y sus dos hijos, y dejó caer su raqueta mientras se arrodillaba en la arcilla. Lloró y se cubrió la cara, luego se levantó y ondeó una bandera de su país.

La final, que duró 2 horas y 50 minutos a pesar de decidirse en sólo dos sets, fue una revancha del partido por el título de Wimbledon hace tres semanas que Alcaraz ganó.

Congratulations @DjokerNole on completing the career golden slam. 👏 #Paris2024 @Paris2024 @ITFTennis pic.twitter.com/ZkM99FSjZv

En el partido hubo largos intercambios, llenos de excelentes golpes en la línea de fondo, virtuosas dejadas (las de Alcaraz tendían a ser más exitosas, a veces tan buenas que Djokovic se negó incluso a perseguirlas), y una tremenda defensa, deslizamientos y estiramientos en ambos extremos. Sacaron tan bien que ninguno de los dos logró quebrar ni una sola vez: Djokovic salvó ocho puntos de quiebre, Alcaraz seis.

Lo más notable, quizás, fue la nitidez con la que ambos jugaron, a pesar del talento del oponente y la presión de la ocasión. Los errores no forzados eran raros.

Los que estaban en las gradas se convirtieron en parte del espectáculo, rompiendo repetidamente en coros, por lo que el juez de silla Damien Dumusois ocasionalmente le recordaba a la gente que permanecieran en silencio durante la acción.

#GOLD FOR NOVAK DJOKOVIC 🇷🇸

Congratulations to Serbia, taking first place in tennis men's singles 🎾

He becomes the first Olympic champion from Serbia in tennis and the oldest Olympic champion for Olympic men's singles!@OKSrbije | @itf_tennis | #Tennis | #Paris2024 | #Samsung… pic.twitter.com/SlKVcv2BUs

— The Olympic Games (@Olympics) August 4, 2024