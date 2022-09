Familia da último adiós a Heidi, la menor que murió por una bala perdida del Ejército

Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- Heidi Mariana, la menor de cuatro años que murió luego de recibir el impacto de una bala perdida en la cabeza en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por parte de elementos del Ejército, fue despedida el sábado por sus familiares y amigos.

El funeral se llevó a cabo en el municipio fronterizo, en donde más de una decena de arreglos florales rodeaban el féretro. Más tarde se realizó el sepelio en el panteón Jardín de los Ángeles.

Cristina Aracely Pérez Rodríguez, madre de la menor de edad, agradeció la presencia de todos, así como su apoyo y exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se haga justicia:

“Que por favor escuche, que haga justicia. Él también es padre, es abuelo y no creo que sienta el dolor que yo estoy sintiendo, pero espero me comprenda y me pueda ayudar”, dijo la madre.