Niña de 11 años muere durante pijamada por una bala perdida; fue la única víctima

Los Ángeles, 7 de junio (La Opinión).- Una niña de 11 años mientras estaba en casa de su abuela cuando estallaron disparos afuera y bala perdida le quitó la vida. “Fue asesinada mientras asistía a una fiesta de pijamas en nuestra comunidad”, dijo el jefe de policía de Detroit, James White.

A raíz del trágico evento, dos personas están bajo custodia, un adulto y un menor, luego del tiroteo del sábado, que tuvo lugar alrededor de las 22:15 horas, dijo la policía de Detroit.

Nadie más que la menor resultó herido cuando sonaron los disparos, dijo la policía.

El Alcalde de Detroit, Mike Duggan, dijo que, “Cuando puedes tener a una niña de 11 años en una casa con su abuela y otros cinco niños de hasta 7 años, bailando alegremente en la casa, y una bala atraviesa y mátala, te golpea muy fuerte”.

ARREST UPDATE: DPD has two people in custody (adult and minor) following the tragic shooting death of an 11-year-old girl.

Preliminary information suggests that the shooting occurred on the 20200 block of Goulburn around 10:15 p.m. on Saturday, June 4th. pic.twitter.com/RTJ3SqJEWI

