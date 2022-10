El futbolista mexicano Jesús del Muro, tres veces mundialista, fallece a los 84 años

Por Mauricio Torres

Ciudad de México, 4 de octubre (AS México).- De nueva cuenta el futbol mexicano está de luto, pues falleció el exfutbolista Jesús del Muro quien fue mundialista mexicano en las Copas del Mundo de Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966. Así mismo pasó por las filas de varios equipos entre los que destacan Atlas, Cruz Azul y Toluca.

A través de sus plataformas oficiales, el cuadro de “la Máquina” dio a conocer la lamentable noticia y envió sus condolencias a los familiares del exjugador. “Lamentamos el sensible fallecimiento de Jesús del Muro López, jugador y leyenda de ‘la Máquina’. Expresamos nuestro más sentido pésame y deseamos pronta resignación a familiares y amigos. Descanse en paz”, se lee en la publicación.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Jesús Del Muro, ex jugador y ex técnico Celeste.

Con La Máquina, Del Muro consiguió el primer título de liga y el primero de copa.

Le deseamos pronta resignación a familiares y amigos. pic.twitter.com/EdTT4hVLTo

— CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 4, 2022