La denuncia contra Calderón en La Haya está abierta: titular de la Defensoría Pública

Ante el elevado número de mexicanos asesinados y desaparecidos a causa de la confrontación entre el Gobierno y grupos del narcotráfico, en noviembre de 2011, Netzaí Sandoval presentó ante la Corte Penal Internacional la solicitud formal para iniciar una investigación contra el entonces Presidente Felipe Calderón por la situación de violencia que prevalecía en México.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- La denuncia contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa por crímenes de lesa humanidad, ante la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos, continúa abierta, afirmó Netzaí Sandoval, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública.

“Sigue abierta, sin duda. En este momento el caso está ante la Fiscalía de la Corte Penal internacional y es la Fiscalía la que determinará si se abre una investigación específica sobre la responsabilidad del Presidente (Felipe Calderón). Nosotros denunciábamos la responsabilidad del Secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, y nosotros señalábamos desde entonces, desde el sexenio de Felipe Calderón, que bajo sus órdenes estaba fabricando casos, estaba torturando, y el tiempo nos ha dado la razón, hemos tenido la oportunidad de demostrar que lo que nosotros decíamos era verdad”, indicó el funcionario en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El abogado detalló que a once años de que él y un grupo de investigadores, periodistas y defensores de derechos humanos presentaran la denuncia Corte Penal Internacional este asunto aún continúa en proceso pues existen otras querellas presentadas años más tarde.

“Ese asunto está abierto, no solo por nuestra denuncia, también hay muchas denuncias que fueron subsecuentes de parte de muchas organizaciones internacionales, nacionales, incluso algunos actores políticos presentaron denuncias años después ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”.

Netzaí Sandoval habló con Los Periodistas sobre un caso que ejemplifica estas prácticas, el de Ana Georgina Domínguez Macías, quien obtendrá su libertad tras 13 años de un encierro arbitrario, sufrir abuso sexual y torturas en 2009, el acontecimiento está en manos de la Defensoría Pública, instancia que ha exhibido abusos por parte de la Fiscalía General de la República y del juez que lleva el caso.

“El caso había sido evidentemente un error, existe la evidencia de que en el momento que la detuvieron, las trasladaron a un cuartel militar, la torturaron, cuando se presentó un mando del Ejército a ver a la persona les dijo ‘este es un error, no es la persona a la que estamos buscando’, sin embargo la hicieron firmar una autoinculpasión donde ella aceptaba haber cometido estos delitos”, denunció el abaogado.

Este es un caso de muchos ocurridos en el Gobierno de Calderón. De hecho, ante el elevado número de mexicanos asesinados y desaparecidos derivados de la confrontación entre autoridades y grupos delincuenciales del narcotráfico, se presentó en noviembre de 2011 ante el entonces Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, la solicitud formal para iniciar una investigación sobre la situación de violencia que prevalecía en México.

La denuncia incluye también a los exsecretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván y el de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, así como el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre otros.

Netzaí Sandoval Ballesteros, abogado redactor de la denuncia ante la CPI y experto en Derecho Penal Internacional, recordó que durante el sexenio de Calderón la tortura fue utilizada como instrumento para arrancar autoinculpaciones.

“La tortura se usaba de manera generalizada y sistemática, esto lo dije en 2011 […] En el sexenio de Felipe Calderón se utilizó de manera excesiva y abusiva la prisión preventiva oficiosa, en ese sexenio se usaron testigos protegidos de una forma también abusiva. Estaba el uso de la tortura sexual por parte de las corporaciones de seguridad, yo insisto, esto no lo digo yo, lo dicen las instancias de Naciones Unidas”.

El abogado denunció que a pesar de las pruebas de que en el sexenio de Calderón se torturaba de manera generalizada, el Estado mexicano decidió hacer caso omiso y encubrir esta práctica.

“Ni siquiera en la guerra se permite tortura, no se puede permitir en ningún caso que se torture y en el sexenio de Calderón se torturaba de manera generalizada, de forma sistemática. La decisión del Estado mexicano fue encubrir era tortura, no investigarla, no denunciarla, no castigarla, sino encubrir entonces nosotros señalábamos que posiblemente había una responsabilidad del mando, una responsabilidad de Felipe Calderón, no porque él haya torturado a una persona, sino porque él era el responsable”.

Finalmente, Netzaí Sandoval indicó que la Corte Penal Internacional tiene la capacidad de analizar responsabilidades individuales y será esta instancia la que analizara la situación, valorara el caso de México y definirá si inicia un proceso en contra de Calderón Hinojosa.

“Tú no puedes demandar penalmente a una persona, vas a la Fiscalía, presentas el caso y la Fiscalía es la que tiene la acción penal, ellos son los que demandan a la persona en lo individual. Nosotros presentamos la denuncia, los elementos para que el Fiscal de la Corte Penal Internacional analizara la situación, valorara el caso de México y definiera si había delitos internacionales, nosotros señalamos crímenes de lesa humanidad y la posibilidad de crímenes de guerra porque señalábamos que el Estado mexicano estaba declarando una guerra contra las organizaciones del narcotráfico y estaba en un conflicto armado de índole no internacional. En ese contexto estaba ocurriendo violaciones al derecho internacional”.