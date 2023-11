Eduardo Ramírez y Sasil de León pelean candidatura con la gran duda: ¿habrá paridad?

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– En Chiapas, como en la mayoría de los estados en los que habrá elecciones en el 2024, el panorama electoral se ha centrado en el proceso interno de Morena, en donde el favorito en las encuestas es el Senador Eduardo Ramírez. Sin embargo, en esa entidad, la incógnita se cierne en si la candidatura se determinará por la paridad de género, lo que podría dar posibilidades a la Senadora Sasil de León, que también es bien evaluada.

Hasta hace un par de meses, Zoé Robledo Aburto, actual director del IMSS, se perfilaba como el favorito para ser el abanderado de Morena en Chiapas. Su cercanía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo posicionaba, entre los análisis políticos, como un candidato preferido para algunos sectores. Hasta que él mismo se bajó del proceso.

“(Zoé Robledo) fue a decirme que él no quiere abandonar el proyecto del Seguro y en particular quiere terminar cumpliendo el compromiso que tenemos de dejar establecido el sistema IMSS-Bienestar, garantizar el derecho del pueblo a la salud […] Zoé Robledo pues es muy querido en Chiapas y tiene posibilidad, pero me dio un gusto enorme y esto, yo creo que lo van a entender los chiapanecos, y yo se lo reconozco mucho, le agradezco a los chiapanecos y le agradezco a Zoé”, informó el pasado 21 de agosto el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

Al quedar fuera de la contienda por la gubernatura, quien subió en las posibilidades fue el Senador Eduardo Ramírez, quien apenas tomó posesión como Coordinador de Morena en el Senado, dejó en claro que pedirá licencia en el momento en que saliera la convocatoria para la candidatura.



El Instituto Nacional Electoral (INE) respaldó el 23 de octubre la paridad de género en las candidaturas del próximo año, obligando a los partidos a postular al menos cinco mujeres en las nueve entidades que tendrán elecciones para gubernaturas y la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México.

Para analistas de la región, Sasil de León Villard parece destacarse en las preferencias electorales en comparación con Patricia Armendáriz y Rosy Urbina, quienes también son aspirantes a la coordinación de la Cuarta Transformación en Chiapas.

Sin embargo, refieren, si la cuestión de género no fuera un factor determinante, el Senador Eduardo Ramírez Aguilar es visto como un favorito debido a su alto reconocimiento y valoración en la encuesta de Morena.

Y agregó: “Si fuera abierta y no tuviera que ver nada la cuestión de género hoy no tendría dudas de que ganaría Eduardo Ramírez Aguilar, es el más conocido y que creo que además dentro de los puntos que se pide en la encuesta de Morena es bastante bien valorado”.

En la más reciente encuesta de Demoscopia Digital, Morena lidera las preferencias con un 50.4 por ciento de preferencia de votos, muy por encima de los demás partidos. El Partido Revolucionario Institucional cuenta con un 9.1 por ciento de las preferencias; el Partido Acción Nacional con un 8.3 por ciento; el Verde Ecologista con un 7.5 por ciento; Movimiento Ciudadano con un 4.2 por ciento; el PT con un 4.1 por ciento y, muy marginado, el PRD con un 2.8 por ciento.

LOS ASPIRANTES DE MORENA

El pasado 17 de octubre, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reveló la lista de las personas que participarán en las encuestas finales para definir a las coordinadoras y coordinadores de Defensa de la Transformación locales para los estados donde se llevarán a cabo elecciones en 2024.

En esa entidad, quedaron como finalistas: la Diputada federal Patricia Armendáriz; Rosa Irene Urbina, Alcaldesa con licencia de Tapachula; la Senadora Sasil de León; el Senador Eduardo Ramírez; el exsecretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz, así como José Antonio Aguilar y Carlos Morales Vázquez.

Ese mismo día, Mario Delgado apuntó que el lunes 30 de octubre se dará a conocer quiénes serán las y los aspirantes a las gubernaturas de nueve estados de la República. Posteriormente, dijo que precisamente para evitar conflictos la fecha en que se conocerán los resultados será el 10 de noviembre.

El profesor Sarelly Martínez Mendoza explicó que en las encuestas de reconocimiento, es decir, quien es de los más conocidos, resultó en primer lugar, José Manuel Cruz Castellanos, figura vinculada estrechamente al Gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas.

No obstante, a pesar de su reconocimiento, el especialista destacó que Cruz Castellanos ha enfrentado críticas y se ha convertido en objeto de burla en algunos sectores debido a su omnipresencia, incluso en contenedores de basura.

Aunque respaldado por el Gobernador y el Grupo Tabasco, las perspectivas de José Manuel no son muy altas.

Juan Carlos Cal coincidió en que el exfuncionario estatal no tiene muchas posibilidades e incluso denunció que “ha utilizado indiscriminadamente recursos desde la plataforma que representa la secretaria de salud para promocionarse sin ninguna cortapisa”.

En segundo lugar, de las encuestas de reconocimiento, quedó casi empatado Eduardo Ramírez Aguilar.

El Senador ha liderado encuestas de preferencia en Chiapas en el pasado y ha desempeñado un papel destacado en el Senado de la República, según Martínez Mendoza, aunque destacó que es un político relacionado con el Partido Verde, pero no con el Grupo de Manuel Velasco.

Desde el año 2008, Eduardo Ramírez militó en el Partido Verde Ecologista, y en ese mismo año, con apenas 26 años, obtuvo la Presidencia municipal de Comitán de Domínguez.

Como miembro del Verde, ocupó varios cargos como legislador. “En 2012 fui electo diputado federal con una votación histórica para ese distrito”, destaca el legislador en su biografía.

Además, durante el Gobierno de Manuel Velasco Coello fue su Secretario de Gobierno (2013 a 2015). Posteriormente, se desempeñó como Diputado local y en el año 2018, dejó el PVEM para adherirse a Morena, donde ahora ocupa el cargo de Senador.

En tercer lugar de los sondeos de reconocimiento de Morena, quedó Sasil de León Villard, quien también ha tenido vínculos con el Partido Verde y otros partidos.

Ambos especialistas apuntaron que estos tres candidatos se distinguen del resto, que incluyen a Patricia Armendáriz, conocida por su participación en programas sociales, y Rosy Urbina, Presidenta municipal de Tapachula.

No obstante, los especialistas destacaron que Eduardo Ramírez, quien ha tenido influencia en esa entidad, sería el que perfilaría si la elección dependiera solo de las encuestas, sin embargo, destacaron que ante el panorama político en las demás entidades, sí hay amplias posibilidades de que en Chiapas pudiera quedar una candidatura de género.

“La única posible candidata con trayectoria para poder ser considerada es la Senadora Sasil de Leon, pero los demás no”, coincidió afirmó Juan Carlos Cal.

El sondeo de Demoscopia Digital, realizado el 19 de octubre, muestra que de los aspirantes a la candidatura de Morena, el Senador Eduardo Ramírez cuenta con una preferencia de 38.50 por ciento; Sasil de León con un 13.50 por ciento; Patricia Armendáriz con un 11.50 por ciento; Rosa Irene Urbina con un 12.80 por ciento y José Manuel Cruz con un 5.90 por ciento.

¿UNA POSIBLE RUPTURA?

Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha liderado las encuestas y es conocido por su sólida base social y estructura en la zona rural, se ha posicionado como el favorito para ganar la candidatura en Morena. Sin embargo, los especialistas no descartaron que su potencial derrota o no quedarse con la candidatura, podría llevar a una fractura en el partido.

En caso de que Eduardo Ramírez no sea el elegido, se plantea la posibilidad de que busque otras vías para competir por la gubernatura, incluso fuera de Morena.

“Sin embargo, aquí hay un gran riesgo porque yo creo que va a ganar la encuesta Eduardo Ramírez. Entonces si él no queda, me parece que es el único aspirante que puede tratar de competir por la gubernatura, aun no estando dentro del Partido de Morena, yo creo que otros partidos, incluso el Frente Amplio por México buscaría que él fuera el candidato. Entonces yo no sé si él se anime a esto, aunque en algún momento dijo que buscaría algún carril, no sé si en este momento estoy en la disposición”, expresó el catedrático Martínez.