GALILEO | ¿Cuál será la siguiente pandemia? ¿Es posible predecirla? Expertos opinan

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– El pasado 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (la OMS) informó que la COVID-19 ya no califica como una emergencia global, marcando un final simbólico a la devastadora pandemia de coronavirus que desencadenó confinamientos que alguna vez fueron impensables, trastornó economías en todo el mundo y cobró la vida de al menos siete millones de personas.

En México, de forma oficial, murieron por covid 334 mil 336 personas. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de octubre de 2023, hubo un exceso de muertes de 511 mil 587 personas asociadas con posiblemente COVID.

Cuando la agencia de salud de la ONU declaró por primera vez que el coronavirus era una crisis internacional el 30 de enero de 2020, aún no se había llamado COVID-19 y no hubo brotes importantes más allá de china. Más de tres años después, el virus ha causado unos 764 millones de casos en todo el mundo y unos cinco mil millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna, desarrollada en tiempo récord.

En GALILEO nos pareció pertinente hablar del tema, ya que estamos entrando en la época de la influenza estacional, y el COVID, por más que ya no sea el mismo virus mortífero de antes, sigue contagiando a las personas y les sigue dejando afectaciones. Para ello, y para no caer ni en alarmismo, ni en amarillismo, hablamos con dos expertos científicos sobre el tema de las pandemias, la virología y de la influenza aviar, que hoy anda fuerte en algunas partes del mundo.

“Seguro ocurrirá otra [pandemia]”, dijo en el programa Jesús Torres Flores, virólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico Nacional. “Eso no se puede predecir pero no podemos decir que no. Los virus evolucionan muy rápido y no podemos saber cómo va a ser, ni si en ese proceso aparecerá un virus más contagioso, más agresivo… Entonces soy de la idea de pensar que puede pasar y estar prevenidos para eso”, completó.