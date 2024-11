La tormenta tropical “Rafael” se forma en el Caribe; podría azotar Cuba como huracán

SAN JUAN (AP).— La tormenta tropical “Rafael” se formó el lunes en el Caribe, y se prevé que arroje fuertes lluvias en Jamaica y las Islas Caimán antes de alcanzar fuerza de huracán y probablemente azotar Cuba, dijeron meteorólogos.

Se pronostica que posteriormente lleve fuertes lluvias a Florida y partes del sureste de Estados Unidos, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

4pm EST Key Messages on Tropical Storm #Rafael, which is forecast to strengthen to a hurricane before reaching the #CaymanIslands area, with additional strengthening forecast before reaching western #Cuba Wednesday. TS Watches have been issued for the lower and middle FL Keys.… pic.twitter.com/acivZlWYoh

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 4, 2024