¡Somos una Top Charity otra vez!

¡En The Humane League estamos muy felices de compartirles que gracias a todo su apoyo estamos recibiendo por noveno año consecutivo el reconocimiento de ser una Top Charity!

Tengo casi 8 años trabajando para The Humane League y he sido testigo y participado en los procesos por los cuales la organización Animal Charity Evaluators recoge evidencia e información para determinar si nos merecemos este reconocimiento. El aplicar para ser evaluada toma el esfuerzo de toda la organización en sus diferentes regiones: Estados Unidos, Reino Unido, Japón y México, ya que necesitamos presentar información sobre cuántas horas y cuántas personas están dedicadas a ciertos proyectos, así como los resultados de los mismos. Además, se informa sobre el clima organizacional, ya que sería incongruente que se velara por el bienestar de los animales y no hacer lo mismo por las personas que trabajamos en este movimiento.

Ser una Top Charity es un tributo para aquellas personas que apoyan nuestras campañas tanto regionales como globales. Gracias a quien hace clic en una petición, manda un correo o asiste a alguno de nuestros eventos, de manera global a través de nuestra coalición Open Wing Alliance hemos logrado en conjunto con otras organizaciones que más de 2 mil 200 compañías eliminen las jaulas en la producción de huevos, una de las prácticas más crueles del sistema alimentario.

Este reconocimiento es para aquellas personas que visualizan y desean un mundo menos cruel, y que actúan para que el sufrimiento animal sea eliminado de las prácticas diarias en nuestro entorno.

Si deseas involucrarte más con The Humane League, ¡te invitamos a unirte a nuestra comunidad de Creadores de cambio en línea!

Ana Ortega https://www.sinembargo.mx/author/ana-ortega