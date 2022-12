Inglaterra vence 3-0 a Senegal y se anota a cuartos de final; enfrentará a Francia

Por Carlos Rodríguez

Qatar, 4 de noviembre (AP) — Inglaterra fue de menos a más al despachar el domingo 3-0 a Senegal para avanzar a los cuartos de final de la Copa Mundial y sacar cita contra la campeona vigente Francia.

Jordan Henderson, Harry Kane y Buyako Saka anotaron los goles ingleses.

El de Kane fue su primer tanto en este Mundial y el 52do de su trayectoria con los Tres Leones, poniéndose a uno de igualar la marca histórica en manos de Wayne Rooney. También dejó atrás a Gary Lineker como el máximo anotador de la selección en las grandes citas con 11 conquistas.

