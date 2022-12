A un mes a cargo de Twitter, Musk aprende que moderar contenido es muy complejo

Por David Klepper y Matt O’Brien

Estados Unidos, 4 de diciembre (AP).– Ahora que ha vuelto a Twitter, el neonazi Andrew Anglin quiere que alguien le explique las reglas.

Anglin, el fundador de un infame sitio web neonazi, fue reinstaurado el jueves, uno de los muchos usuarios previamente vetados que se beneficiaron de una amnistía otorgada por el nuevo propietario de Twitter, Elon Musk.

Al día siguiente, Musk suspendió a Ye, el rapero anteriormente conocido como Kanye West, después de que publicara una imagen de una esvástica fusionada con la estrella de David.

Elon suspended the account of one Nazi, Ye, so by his rules he has to unban another. Andrew Anglin is a Neo-Nazi who was the editor of the Daily Stormer. A Nazi propagandist has entered the chat. https://t.co/BmAZMk21pW

— Joshua 🏳️‍🌈 (@joshgilley) December 2, 2022