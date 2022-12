La UE advierte a Elon Musk que apague el tuiteo de odio o enfrentará veto o sanciones

Por Kelvin Chan

LONDRES (AP).— Un alto funcionario de la Unión Europea advirtió el miércoles a Elon Musk que Twitter necesita reforzar sus medidas para proteger a los usuarios de los discursos de odio, la desinformación y demás contenido perjudicial para evitar infringir las nuevas reglas que amenazan a grandes compañías tecnológicas con fuertes multas o incluso con un veto en el bloque de 27 naciones.

Thierry Breton, comisionado de la UE para políticas digitales, le dijo a Musk que la plataforma de redes sociales tendrá que incrementar de manera significativa sus esfuerzos para cumplir con las nuevas reglas conocidas como la Ley de Servicios Digitales, que entrará en vigor el próximo año.

Musk y Breton participaron en una videollamada para discutir los preparativos de Twitter para la nueva ley, la cual requerirá una mayor vigilancia por parte de las compañías tecnológicas en busca de material que, por ejemplo, promueva el terrorismo, el abuso sexual infantil, los discursos de odio y las estafas comerciales. La medida es parte de un nuevo conjunto de reglas que ha puesto a Europa a la vanguardia en las labores por controlar el poder de las empresas de redes sociales, lo que podría ir en contra de la visión de Musk de tener menos restricciones en su plataforma.

Breton dijo que quedó complacido al escuchar que Musk considera que las reglas de la Unión Europea son una “postura sensata para implementar a nivel mundial”.

I welcome @elonmusk's intent to get Twitter 2.0 ready for the #DSA🇪🇺

Huge work ahead still — as Twitter will have to implement transparent user policies, significantly reinforce content moderation and tackle disinformation.

Looking forward to seeing progress in all these areas. pic.twitter.com/Nc7sGlb9YL

— Thierry Breton (@ThierryBreton) November 30, 2022