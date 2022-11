Elon Musk anuncia que verificación de pago en Twitter será suspendida indefinidamente

Madrid, 22 Nov. (EUROPA PRESS).- La red social Twitter ha pospuesto de manera indefinida el relanzamiento del servicio de verificación de pago de la plataforma días después de anunciar que estaría listo el 29 de noviembre.

Así lo ha anunciado el dueño de la compañía, el multimillonario Elon Musk, que ha detallado que las funciones de ‘Twitter Blue’ volverán cuando haya “un alto nivel de confianza” para evitar la suplantación de identidad.

En este sentido, el magnate sudafricano ha adelantado que probablemente se usará una verificación de color diferente para las organizaciones que para las personas.

Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation.

Will probably use different color check for organizations than individuals.

— Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022