Elon Musk da ultimátum a empleados de Twitter y le responden con renuncias masivas

San Francisco/Washington/Madrid, 17 de noviembre (AP/Europa Press).- Twitter seguía perdiendo ingenieros y otros trabajadores el jueves, después de que su nuevo propietario, Elon Musk, les diera a elegir entre comprometerse a trabajar “arduamente” o renunciar con una indemnización.

Algunos usaron el propio Twitter para anunciar que renunciarían después de que Musk les diera el ultimátum. Varios empleados acudieron a un foro privado fuera del tablón de mensajes de la empresa para hablar de su salida, haciendo preguntas sobre cómo podría poner en peligro sus visados estadounidenses o si recibirían la indemnización prometida, según un empleado que fue despedido esta semana que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Aunque no está claro cuántos de los ya diezmados empleados de Twitter aceptaron la oferta de Musk, la nueva ronda de salidas significa que la plataforma sigue perdiendo trabajadores justo cuando se está preparando para la Copa del Mundo de la FIFA 2022, uno de los eventos más concurridos de Twitter que podría abrumar sus sistemas si las cosas colapsan.

Here’s the text of the email Musk sent to Twitter staff overnight.

Those who don’t commit to being “extremely hardcore” by 5pm ET today must leave the company. ‼️

