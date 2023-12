Interino del PRIAN devuelve Gubernatura a García, el malogrado exprecandidato de MC

Samuel García ha sostenido que él es Gobernador Constitucional de Nuevo León al no haber usado la licencia que le concedió el Congreso del estado para aspirar por la Presidencia de México. No obstante, el PRI y el PAN en la entidad aseguran que quien tiene las funciones de mandatario, de manera interina, es el exvicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, a quien esos mismos partidos impusieron en esa posición.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– El exvicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, a quien el PRI y el PAN impusieron como Gobernador interino, devolvió la gubernatura a Samuel García Sepúlveda, emecista que perdió el control del estado al intentar contender por la Presidencia de la República, aspiración de la que tuvo que desistir ante la crisis que enfrenta en Nuevo León frente a la oposición.

Samuel García había sostenido este lunes que él era el Gobernador Constitucional de Nuevo León al no haber usado la licencia que le concedió el Congreso del estado para aspirar por la Presidencia de México. No obstante, el PRI y el PAN en la entidad aseguraban hasta hace unas horas que quien tenía las funciones de mandatario, de manera interina, era el exvicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, a quien esos mismos partidos impusieron en esa posición.

Por la mañana, el interino del PRI y PAN, quien en tres años ha sido Diputado del PAN local, exvicefiscal y se asumía como Gobernador interino, reconoció que no tenía ningún recurso material ni el control de los recursos del estado, además de que ningún integrante del Gabinete respondía a sus órdenes.

Por su parte, Samuel García había dado a conocer que estaba en pláticas con Orozco para hacerle ver que él era quien tenía el control de la entidad. “Nunca me fui porque decidí no usar la licencia y al no usarla reasumí funciones desde el sábado a primera hora y hoy lunes vamos a jalar”, sostuvo García en un video compartido en su cuenta de Instagram. “Estoy en comunicación con Luis Orozco. Ya le hice ver que reasumí funciones, que no usé la licencia y que por lo tanto pues no hay tal Gobernador interino. Es clarísimo que la licencia es un derecho que puedes usar o no usar y por tanto al no haberla usado soy el Gobernador constitucional de Nuevo León”.

El sábado, Samuel García regresó por medio de un decreto a la gubernatura. En las primeras horas de ese día dio a conocer que ya había comunicado a su Gabinete que había reasumido legal y formalmente funciones. “Los he convocado el día de mañana a primera hora para seguir construyendo el nuevo Nuevo León”, sostuvo en un mensaje en su cuenta de X.

Un día después, retomó sus actividades como Gobernador Constitucional. Durante la inauguración del inicio de la reconstrucción del Puente Vehicular sobre Arroyo Potrerillos, en Escobedo, García Sepúlveda aprovechó la ocasión y denunció que previo a que estallara el conflicto el PRI y PAN le mandaron una carta con 11 puntos a cumplir para que pudiera participar en la precampaña de Movimiento Ciudadano rumbo a la elección presidencial.

“Una carta con 11 puntos petitorios. Creían estos güeyes que soy Santa Claus. Primero, dos mil 500 millones de pesos para el año que entra [2024]; segundo, todas las carpetas penales que tienen Paco [Cienfuegos], Chepo [Salgado], Adrián [de la Garza], Raúl [Gracia Guzmán], todas: ‘desístete’, las que están en la PGR porque todos tienen facturas y robaron, puro bandido; tercero, sigo incrédulo, no pagar impuestos los siguientes cinco años, que les dejamos un blindaje fiscal, imagínense, los más ratas aparte no querían pagar impuestos, cinco años limpiados. ¿Cómo iba yo a ceder que los más malandros no pongan lo que tienen que poner? Cuarto, Adrián de la Garza, Fiscal General del Estado por nueve años; sexto, un bandido que se enriqueció vendiendo facturas 20 años, se apellida Reynoso, ese güey Auditor Superior del Estado nueve años; así, pura barbaridad”, dijo.

La salida de Samuel ha colocado en una situación complicada a Movimiento Ciudadano, su partido, que en las próximas anunciará la ruta a tomar para sustituir a García Sepúlveda como su precandidato presidencial, quien en los últimos días había mostrado un crecimiento en las encuestas y que llevaron a la oposición a activar una campaña de desprestigio en su contra al mismo tiempo que en su estado se agravaba la crisis política que ha sorteado desde que inició la gubernatura en contra del PRI y PAN, que controlan el Congreso local.

García sostuvo el domingo que cuando vio la posibilidad de que el PRI y PAN tomaran el Gobierno estatal desistió de sus aspiraciones presidenciales, pues “no hay proyecto personal más importante que Nuevo León”, y no iba a sacrificar a la entidad por la campaña rumbo al 2024.

“Les soy sincero: sí quería participar [en la elección presidencial]. Crecimos bastante en 10 días. Yo ya me veía en primer lugar en enero, pero no hay proyecto personal más importante que Nuevo León, porque Nuevo León está viviendo su mejor momento, y no lo iba a sacrificar por una campaña, pero nos vemos en 2023”, dijo.

En enero pasado comenzaron las pugnas entre Samuel García, de 35 años, y los diputados locales del PRI y PAN por un juicio político en contra del emecista por no remitir a los legisladores el Presupuesto de Egresos 2023.

Los legisladores acusaron al mandatario estatal de supuestas violaciones a la autonomía de los municipios de su entidad al condicionar los recursos si no respaldaban sus proyectos.

Meses después, en septiembre, los dirigentes del Frente Amplio por México, Marko Cortés (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Jesús Zambrano (PRD) acusaron a Samuel García de “terrorismo político, intimidación y chantajes” en contra de legisladores, presidentes municipales y líderes de sus partidos en la entidad.

Las tensiones escalaron cuando García anunció el mes pasado que dejaría su cargo para irse a competir por la presidencia en los comicios de junio del 2024.

Los políticos del PAN y el PRI consideraron la decisión como un movimiento para afectar a su candidata a la presidencia, la exsenadora Xóchitl Gálvez, y dividir el voto de los ciudadanos críticos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En medio de la pugna, el PRIAN en Nuevo León intentó esta semana imponer como Gobernador interino al exvicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, quien fue electo por el Congreso estatal durante una caótica sesión que fue irrumpida a la fuerza por manifestantes y de la que ambos sectores se culparon mutuamente.

Sin embargo, Orozco en los hechos nunca asumió las riendas de la gubernatura como él mismo lo ha reconocido, al grado de que no ha ingresado, siquiera, al Palacio de Gobierno.

“He expresado mi voluntad de hacer una transición ordenada pacífica y respetuosa, en un marco de legalidad y cordialidad. Eso trae como consecuencia que no haya dictado un acto que signifique tomar por la fuerza o ejercer violencia para reclamar las facultades inherentes a mi cargo. Si esto fuera indispensable para garantizar la gobernabilidad, por interés mayor de la ciudadanía, lo haré, pero no advierto la necesidad de ejercer violencia, sería el último de los recursos para cumplir la orden que me dio el Congreso”, declaró el sábado en un mensaje a medios.

Orozco sostuvo que giró órdenes al Secretario de Seguridad, Gerardo Palacios, para poder ingresar al recinto resguardado por elementos policiales, pero no obtuvo ninguna repuesta como ha sucedido con otros funcionarios.