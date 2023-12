ENTREVISTA | Sheinbaum: es difícil que cambien tendencias; el PRIAN le temió a Samuel

La precandidata de Morena Claudia Sheinbaum habló con “Los Periodistas” sobre los números que arrojan las diferentes encuestas presidenciales en las cuales se encuentra en un lejano primer lugar. Sostuvo que no deben confiarse al tiempo que opinó sobre lo ocurrido en Nuevo León, en donde el PAN y el PRI junto al Poder Judicial obligaron a que Samuel García desistiera de la contienda presidencial.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo prevé que a medida que avance la contienda presidencial se intensificará la guerra sucia. La precandidata de Morena reconoce que no debe confiarse, pese a que las encuestas la muestran con una ventaja de hasta 30 puntos por encima de Xóchitl Gálvez Ruiz, a quien las mismas mediciones colocan más pegada a Samuel García Sepúlveda, cuyas aspiraciones se vieron frustradas este fin de semana ante la presión ejercida por el PAN y el PRI.

“La verdad no hay que confiarnos. Hay que trabajar como si estuviéramos empatados, es nuestro objetivo, no confiarnos, pero no creo que se muevan mucho más (las tendencias). ¿Qué nuevo va a venir, qué podemos esperar? ¿Guerra sucia? Sí, va a venir mucha guerra sucia. Ahí tenemos buenos voceros, afortunadamente Tatiana (Clouthier) está con nosotros, que es buenísima para contestar esa guerra sucia”, declaró la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación a “Los Periodistas”, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

Este lunes, luego de un intenso fin de semana, Nuevo León amaneció con dos gobernadores: Samuel García Sepúlveda y Luis Enrique Orozco. El primero desistió la madrugada del sábado de su aspiración presidencial y renunció a su licencia. El segundo fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como Gobernador interino, cargo al que ya renunció pero al que llegó gracias a los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), un acto que fue considerado por Sheinbaum como una afrenta a la “mínima regla de civilidad”.

“Puedes estar de acuerdo o no, puedo yo estar de acuerdo, o no, de que Samuel haya sido candidato, pero él tiene derecho a poner a quien se vaya a quedar en ese tiempo. No puede ser que ahora resulta que el PRIAN pone al sucesor cuando finalmente la gente votó por Movimiento Ciudadano”, señaló Sheinbaum Pardo.

La precandidata de Morena consideró además que hubo una “intromisión” de la Suprema Corte, que en la noche del viernes respaldó al Gobernador interino del PRIAN. “Toman una posición política finalmente, entonces yo creo que no querían que Samuel participara y finalmente él decide regresar y, ahora todavía este están haciéndosela para que no regresen y él es el Gobernador electo, punto”, expresó. “Puedes estar de acuerdo con él, o no, del trabajo que haya hecho, o no, pero es la voluntad popular”.

Sheinbaum consideró que atrás han quedado épocas como la del 2006 cuando el Gobierno de Vicente Fox y empresarios emprendieron una campaña sucia contra Andrés Manuel López Obrador con tal de evitar que llegara a la Presidencia. “Ya no estamos tampoco en la época del 2006 donde había anuncios de televisión y no había nada más, ahora pues hay muchísimos activistas en las redes sociales que de inmediato captan la guerra y la combaten, pero bueno hay que estar muy pendientes de esa guerra sucia, que muy probablemente venga con más intensidad”, expresó.

De igual forma analizó la manera en la que ahora llega la oposición compuesta por el PRI y el PAN, cuya candidata Xóchitl Gálvez Ruiz se ha estancado en la preferencia electoral, como muestra la encuesta de este lunes de Reforma que la situó en un segundo lugar con 25 por ciento de las preferencias, 21 puntos abajo de Sheinbaum y dos menos que en agosto.

“En realidad, el PRI prácticamente desapareció, es la primera vez que el PRI no lleva un candidato, es una una candidata del PAN, el PRI no lleva candidato, quien controla ese frente, pues es un empresario, Claudio X. González. No tiene programa, lo que escribieron ahí, que anda circulando de un medio programa, pues en realidad no hay nada nuevo ahí”, planteó. “Yo espero que hacia el futuro siga igual, estos candidatos tan de derecha como el caso de Argentina (con Javier Milei) no pesan en nuestra sociedad porque finalmente es una sociedad progresista”.

Cuestionada sobre la posibilidad de impulsar en el país una Reforma Político-Electoral, la exjefa de Gobierno opinó que si bien en el Congreso debe de haber proporcionalidad y representación de los diferentes partidos y opiniones que hay en la sociedad, “la manera en que hoy están los plurinominales creo que hay que revisarlo”.

Hacia adelante, la doctora Sheinbaum expuso que ahora Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde tendrán que definir las precandidaturas al Senado, a la Cámara de Diputados y a los Congresos locales. “Todavía hay mucho trabajo para definir las candidaturas y tener la certeza ahí de que no va a haber pues ningún de que todos se van se van a sentir representados, por encuesta obviamente, pero que se mantenga la unidad de nuestro movimiento.”

“Hasta ahora creo que lo hemos hecho bien, hay que tener mucha apertura, mucha tolerancia, que todo el mundo se sienta representado, eso es Morena, y al mismo tiempo que también avancen las otras candidaturas para que a la hora de la campaña salgamos muy fuerte todos juntos”, apuntó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado