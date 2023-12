Familias denuncian que el Gobierno ya no está buscando a los desaparecidos por “Otis”

Los familiares de los desaparecidos han hecho diversos llamados para pedir que el Gobierno los apoye en la búsqueda de sus seres queridos, pues a 41 días del huracán, siguen sin encontrarlos.

Acapulco, Guerrero/Ciudad de México, 4 de diciembre (ElSur/SinEmbargo).- Familiares de marineros que se encuentran desaparecidos desde el impacto del huracán “Otis” en Acapulco, hace 41 días, acudieron a la misa en la Catedral del Zócalo que encabezó el arzobispo Leopoldo González González, y lamentaron que las autoridades no quieran buscarlos.

Entre llanto y con las fotografías de cada uno de sus seres queridos, los familiares escucharon al arzobispo, quien pidió que esta experiencia tan dolorosa sirva para elaborar protocolos de prevención en la ciudad.

Marcela Cipriano, mamá de Marco Antonio Franco Cipriano, marinero del yate “Tourbillón”, relató que “la realidad es que no nos están apoyando, ya nos dejaron a un lado y ya vino el Presidente a echarles flores al mar, a darlos por muertos a todos, y el cuerpo de mi hijo no me lo han entregado, son tres personas que andaban en ese barco”.

La mamá de Ulises Castillo, de la embarcación “Valeria Abigail”, dijo que “no nos hacen aprecio y el Gobierno se niega a seguir buscando y nosotros seguimos buscando para encontrar”. Mientras que la hija de Ulises declaró que les negaron zarpar hoy para hacer una búsqueda. A 41 días, el Gobierno ha informado que este fenómeno natural dejó 52 muertos y 33 personas siguen desaparecidas.

AUTORIDADES DE GUERRERO HALLAN CUERPO DE CAPITÁN DE YATE

El cuerpo de Felipe Castro de la Paz, capitán del yate “Aca Rey”, que se encontraba desaparecido tras el paso del huracán “Otis“, fue localizado por las autoridades y entregado a sus familiares ayer domingo. La localización del cuerpo eleva la cifra de víctimas por el huracán a 52.

A través de sus redes sociales, Maura Castro, hija del capitán, confirmó la información sobre el hallazgo de su padre con un mensaje de despedida.

“Te buscamos hasta que te encontramos. Ahora puedes navegar en el mar que te vio crecer y formarte (…) ¡Eleven anclas! Buen viaje, mi querido capitán, te amamos como siempre. Hoy nuestra búsqueda ha terminado, regresas a casa, no como hubiéramos querido”, escribió en su perfil de Facebook.

Por su parte, su hija Andrea Castro publicó ayer que estaba confirmada la muerte de Castro de la Paz, luego de 38 días de búsqueda.

“No tuvimos éxito al encontrarte con bien, pero ya estás aquí. Sabíamos que el mar era tu vida y se la entregaste a él”, escribió.

Con la localización sin vida del capitán, las autoridades de Guerrero ascendieron a 52 el número de personas muertas por el paso de “Otis.

El pasado 2 de diciembre, la FGE había compartido por última vez la ficha de búsqueda de Felipe Castro de la Paz, donde se consignaba que fue el 30 de octubre cuando se reportó como desaparecido.

🚨#FGEGuerrero Informa#HasVistoAGuerrero Fiscalía General del Estado solicita su colaboración para localizar a Felipe Castro de la Paz. pic.twitter.com/OPnekJWd2P — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) December 2, 2023

El documento oficial de las autoridades sostiene que su desaparición en Acapulco fue el 24 de octubre, cuando el huracán “Otis” impactó la zona.

La FGE de Guerrero confirmó el 1 de diciembre el hallazgo de la víctima 51, quien fue encontrado en las inmediaciones del clan de yates de la Secretaría de Marina (Semar).

Hasta el jueves pasado, las autoridades guerrerenses confirmaron que había 32 personas reportadas como desaparecidas y que 44 vítcimas ya habían sido entregadas a sus familiares.

— Con información de Aurora Harrison de El Sur