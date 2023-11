CRÓNICA | Las colonias marginadas de Acapulco reclaman que la ayuda aún no llega

Acapulco, Guerrero, 7 de noviembre (SinEmbargo).– Aunque los apoyos para personas damnificadas por el huracán “Otis” han comenzado a llegar a habitantes de Acapulco y municipios aledaños, en colonias de menor nivel socioeconómico como Palma Sola Fovissste, ubicada en las faldas de la ciudad turística, siguen sin recibir despensas ni suministro de agua, además que el censo de la Secretaría del Bienestar avanza lentamente.

Agustina Mendoza Torreblanca, quien vive en esta zona, asegura que el ciclón “se veía como un tornado”, y arrasó con su vivienda hecha de madera y láminas, y a la fecha no ha logrado obtener apoyo alguno por parte de las autoridades estatales ni federales, sino que todo lo que ha recibido ha sido por parte de solidarios y su familia.

Apenas este 5 de noviembre, la colonia –con un aproximado de 750 habitantes– fue parcialmente censada por el Gobierno federal, pero los vecinos reclamaban que el apoyo no es suficiente ni se distribuye a todos por igual, ya que son sólo las casas más cercanas a las calles pavimentadas y a los centros donde se distribuyen las despensas son las que han recibido alimentos.

“Nos voló todo, perdimos todo”, lamenta Agustina. “[No hemos recibido apoyo], hasta ahorita nada más el censo, pero no han dejado despensa, agua, nada. [Hemos conseguido alimentos y agua] porque tengo familiares en México que me han estado apoyando, me han mandado desde Estados Unidos, me tuve que ir a Chilpancingo a buscar víveres para comer y el medicamento de mi esposo, que es muy caro, también, pero esperamos que el apoyo de Gobierno sea cierto porque nos quedamos sin nada”.