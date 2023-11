Hoy inicia entrega de pensiones y becas en Guerrero: AMLO; lanzan plan de seguridad

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy arranca la entrega de pensiones, becas y otros programas sociales en Guerrero; mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó el plan de seguridad para garantizar la paz, crear condiciones que permitan la reconstrucción y colaborar en la reactivación de la economía en Acapulco, uno de los municipios más afectados por el devastador paso del huracán “Otis”.

López Obrador aseguró que “se está avanzando hacia la normalidad”, pues “también ya se están reabriendo centros comerciales, gasolinerías”, entre otros sitios. Además, recordó que mañana sostendrá una reunión con empresarios del sector turístico en Palacio Nacional, a fin de “avanzar en el programa que tenemos de tener funcionando cuando menos 35 hoteles para marzo o abril del año próximo”.

“Creo que hemos estado, con la visita de hoy, en tres ocasiones en Acapulco, y lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido que no he ido a Acapulco. Fui desde el primer día, recorrí todo y hablé con la gente. Me di cuenta de todos los daños y de lo que había que hacerse para llevar a cabo el plan de construcción. Luego regresé y ahora voy de nuevo, y estamos avanzando”, destacó.