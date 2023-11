Seguro de daños, médico, auto... Así puedes cuidar tus bienes ante un huracán o sismo

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– Los seguros funcionan como mecanismos que ofrecen alivio económico a las personas que los contratan ante eventualidades impredecibles, como temblores, huracanes o muerte, así como enfermedades y accidentes, pero en México, sólo el 9.9 por ciento de los ciudadanos cuenta con seguros de gastos médicos y el 5.5 por ciento de las viviendas está asegurada, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Expertos en seguros entrevistados en el programa “Usted, yo y otros como yo”, que se transmite todos los lunes por el canal de YouTube de Estudio B, explicaron los tipos que se pueden contratar en México, así como sus beneficios y los costos.

“Todos los seguros tienen que ver con el resguardo del dinero, por ejemplo, si yo compro un seguro de gastos médicos no lo compro para no enfermarme, lo compro para que si algún día hay una hospitalización imprevista tenga el dinero para poder hacer frente a ese gasto, no compro un seguro de autos para no chocar, sino para que en caso de que haya un incidente no me descapitalice. Tener un seguro significa que cuando haya un imprevisto, el nivel de patrimonio se va a poder mantener”, explicó Carlos Islas Murguía, representante en México y Centroamérica de LIMRA y LOMA, una de las asociaciones comerciales más grandes en la industria de seguros de Estados Unidos.