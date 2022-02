¿Qué provoca la pérdida de olfato en pacientes COVID? Hallan respuestas en mecanismo

Madrid, 5 de febrero (EuropaPress).- Los investigadores han descubierto un mecanismo que podría explicar por qué los pacientes con COVID-19 pierden el sentido del olfato.

Publicado en línea en la revista Cell, el nuevo estudio ha descubierto que la infección reduce indirectamente la acción de los receptores olfativos (OR), proteínas situadas en la superficie de las células nerviosas de la nariz que detectan las moléculas asociadas a los olores.

Dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, el nuevo estudio también puede arrojar luz sobre los efectos del COVID-19 en otros tipos de células cerebrales y sobre otros efectos neurológicos persistentes de la COVID-19 como la “niebla cerebral”, los dolores de cabeza y la depresión.

Now online! Non-cell autonomous disruption of nuclear architecture as a potential cause of COVID-19 induced anosmia https://t.co/W7iI1h4XVs

