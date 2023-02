Parte de EU registra peligrosas temperaturas bajo cero y sensaciones térmicas récord

Por Mark Pratt

BOSTON, Massachussets, EU (AP).— Debido al aire ártico, el noreste de Estados Unidos registraba el sábado peligrosas temperaturas bajo cero y sensaciones térmicas récord de menos 78 grados Centígrados (108 Fahrenheit) en la cumbre del monte Washington, en Nueva Hampshire.

Las temperaturas bajaron tanto que las autoridades en Massachusetts adoptaron la inusual medida de mantener abierto durante la noche el centro de transporte de South Station para que los indigentes tuvieran un lugar seguro dónde dormir.

“No recuerdo un frío así, no desde 2015”, dijo Gin Koo, de 36 años, y quien llevaba puestas tres camisas y una chaqueta de plumas, así como una capucha y una gorra, mientras caminaba con su terrier Boston, Bee, en Boston, el sábado en la mañana. Incluso Bee, que llevaba una chaqueta para mascota, temblaba de frío. “Yo no saldría si no tengo que hacerlo”.