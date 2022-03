Huipiles, quechquémitles y faldas, así es la exposición de México en Europa (FOTOS)

Por Javier Aguilar

Estrasburgo (Francia), 5 mar (EFE).- Algunos embajadores que representan a sus Estados ante el Consejo de Europa con el rostro cariacontecido por la situación en Ucrania se han visto sorprendidos esta semana con el colorido de una exposición de vestidos tradicionales mexicanos en la antesala del foro donde se reúnen.

Veintisiete huipiles, quechqeémitles, enredos y faldas forman parte de la exposición Textiles de México, organizada por la Representación Permanente de México ante esta organización paneuropea, de la que es Estado observador desde 1999.

Eso se complementa con un telar que reproduce la confección prehispánica.

El huipil -del nahuatl huipilli– es el vestido femenino más tradicional de México. Utilizado antes del primer desembarco de Colón en América en 1492, se sigue llevando hoy día como traje diario o ceremonial. El huipil de la boda puede ser el mismo que se viste a una mujer en su lecho mortuorio.

Los bordados de los huipiles son cuentos, historias que dan testimonio de su cosmovisión, de su pasado y de su identidad cultural.

El quechquémitl se lleva por encima del huipil o de una blusa. Se compone de dos piezas cosidas que forman un poncho o un chal que cuelga de los hombros. En la América prehispánica, sólo lo utilizaban las mujeres de alto rango.

El enredo (cueitl en nauhatl) es una tela que se enreda alrededor de la cadera. La forma de atarlo es diferente según la etnia o la región donde se utiliza.

Los modelos expuestos en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo (noreste de Francia) son prehispánicos o con influencia española y de fibras como el algodón, la lana, la seda y la fibra de palma.

En cuanto a la coloración, llevan tintes naturales, animales (rojos de la cochinilla y violetas del caracol morado porphyra) y vegetales (rojo, rosa, violeta, marrón, ocre, naranja, verde y azul índigo de árboles y plantas mexicanas).

Las piezas de esta exposición, que antes se habían utilizado en desfiles en Ginebra y México, pertenecen a una colección particular. Su dueña es la diplomática Eva Pizano, que llegó a Estrasburgo hace dos meses para trabajar en la representación mexicana ante el Consejo de Europa.

“Los conservo en mi casa, doblados y protegidos en bolsas de manta, un tipo de algodón”, explica Pizano a Efe, mientras desliza sus dedos por las telas.

Comenzó su colección con los vestidos heredados de su abuela, de su madre y los que ella misma ha ido comprando en mercadillos mexicanos. Uno de ellos perteneció a su abuela: “Es el típico que llevaba Frida Kahlo”.

Prefiere no hablar del valor de su colección: “Hay modelos que no se puede calcular su coste, porque hay telas, como la lana hilada a mano con telar de cintura que ya no existen, no se encuentran”.