Red Bull se impone: Max Verstappen y “Checo” Pérez hacen el 1-2 en el GP de Bahréin

SAKHIR, Bahréin (AP).— Nueva temporada, otra victoria. El bicampeón vigente Max Verstappen ganó el domingo el Gran Premio de Bahréin, imponiéndose desde la pole al emprender la defensa de sus títulos en la Fórmula Uno.

Red Bull fue claramente superior al completar un 1-2. El mexicano Sergio Pérez finalizó segundo. Fernando Alonso, el español de 41 años, se apuntó un brillante tercer lugar y 99no podio al debutar con Aston Martin.

Fue la 36ta victoria de Verstappen, pero la primera del neerlandés en la carrera nocturna en el circuito de Sakhir, donde tuvo que abandonar cerca del final de la primera válida el año pasado.

