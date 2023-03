VIDEO FUERTE: Heidy Infante sufre agresión física y sexual en un escenario de la CdMx

Ciudad de México, 05 de marzo (SinEmbargo).- La cantante Heidy Infante fue violentada, tanto física como sexualmente, este sábado 04 de marzo mientras se presentaba junto a La Sonora Dinamita en el aniversario del mercado “Escuadrón 201”, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.

Los hechos ocurrieron cuando la nieta de Pedro Infante interpretaba “El viejo del sombrerón” y uno de los integrantes de la agrupación, Yian Lopez Semanat, se le acercó. Infante le tocó los glúteos y en respuesta, López Semanat le tocó su parte íntima, lo que desató una pelea entre ambos después de que la cantante lo golpeara.

Tras lo ocurrido se desató una trifulca sobre el escenario, debido a que tanto integrantes del grupo como elementos de seguridad buscaron defender a Heidy. Yian López fue detenido por la seguridad del evento.

Por medio de su cuenta de Facebook, Heidy Infante recriminó a quienes la culparon de haber provocado la pelea y agradeció a las personas que la han apoyado tras este hecho.

Además denunció que los policías soltaron al agresor a pesar de que en los vídeos se ve claramente cómo la agrede.

“Y aun siendo Victima de este hombre los policías lo soltaron … mi pregunta es Porque ? Hasta cuándo vamos a permitir las mujeres este tipo de violencia, ser cantante o líder de un Grupo es muy difícil, nadie sabe que cada vez que subimos a un escenario nos exponemos, pero no se vale esto que ocurrió! … a toda la gente que me ha apoyado con mensajes, con amor desde el amor! Mil Gracias me falta el aire para decir Basta ! Aquí es al revés !!! Al hombre símbolo de Sexy por su color las mujeres los alagamos y el misógino me golpea de esta forma tan brutal! Créanme en mi vida había tenido una experiencia cómo está! Sin palabras y te sientes sola ! Pero los tengo a ustedes… mujeres las necesito!”, escribió.