VIDEO: Empleado de Cinemex saca con violencia a un perrito de sus instalaciones

La forma en la que el empleado de Cinemex sacó al perro del establecimiento generó muchas opiniones en redes sociales y hasta reclamos para quien grabó el video por no haberlo adoptado.

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- El trato con el que un empleado de la cadena Cinemex sacó a un perro que entró a las instalaciones de una sucursal en Michoacán abrió un nuevo debate en redes sociales luego de publicarse el video.

En una grabación de 30 segundos que circula en Facebook, se observa al trabajador acercarse al animal que ingresó a las áreas comunes del cine para tomarlo de la correa que traía puesta y llevarlo hacia la puerta.

La forma en la que el animal expresa su sentir, cuestiona la fuerza con la que el trabajador de Cinemex conduce al perro a la salida del establecimiento.

El video comenzó a viralizarse este domingo generando diferentes opiniones entre los usuarios; unos lo acusaban de haberlo jaloneado con fuerza y luego empujarlo a la calle para cerrarle la puerta.

#DenunciaCiudadana🚨😡

Para denunciar al #Cinemex de #Morelia, #Michoacán, por la manera tan cruel que este hombre, trabajador de la empresa, saca a un perrito que su único problema es ser callejero. Nadie hizo nada por ayudarlo, que coraje que sean así. pic.twitter.com/8vpCmTfJyA — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) March 4, 2023

“Yo creo tiene hambre, se ve que es noble porque le dolía y aun así no le hizo nada al muchacho, muy mal sacarlo de esa manera!!”, comentó otra persona en el video que se ha difundido.

Otros reclamaron a quien grabó el video no haberse llevado al perro a su casa para vacunarlo, desparasitarlo y hacerse cargo de él.

El empleado no ha manifestado nada respecto a lo ocurrido en la sucursal de Morelia, tampoco lo ha hecho la cadena de cines que se denomina “pet friendly”, pero que hoy no permitió la entrada del lomito que al parecer no iba acompañado.

Las funciones especiales que ofrece Cinemex procura el bienestar de las mascotas de sus clientes, con ajustes técnicos en la sala como la reducción del volumen de proyección al 50 por ciento, un nivel bajo del aire acondicionado y luz tenue, aunque no todas las proyecciones, ni todos los complejos son abiertos a mascotas.