Desde playas hasta las fosas oceánicas más profundas: el plástico ya invade el Ártico

Redacción Ciencia, 5 abr (EFE).- La contaminación por plástico ya es global. Ha llegado hasta el remoto océano Ártico a través de los ríos, el aire y el transporte marítimo, y lo que es peor, esta amenaza no es sólo una carga para los ecosistemas, sino que también podría empeorar el cambio climático.

Esta es la principal conclusión de un estudio del Instituto de Investigación Polar y Marina Alfred Wegener, de Alemania, publicado hoy en la revista Nature Reviews Earth & Environment.

Cada año, entre 19 y 23 millones de toneladas métricas de basura de plástico acaba en las aguas del mundo (el equivalente a dos camiones por minuto).

#PlasticPollution is now pervasive in the #Arctic, even in areas without apparent human activity

This new Review discusses how distal, low-latitude regions are the main source of Arctic plastic, transported by oceans, atmosphere & rivershttps://t.co/areq1jEqN5 @MelanieBergma18 pic.twitter.com/VrgIiryDmS

— Nature Reviews Earth & Environment 🌍 (@NatRevEarthEnv) April 5, 2022