AMLO censura juicio a Trump. “No estoy de acuerdo. Yo lo padecí. Vean lo de Castillo”

El Presidente mexicano equiparó el caso de Trump con el que vivió recientemente Pedro Castillo en Perú, y el de su desafuero en 2005.

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió esta mañana al exmandatario Donald Trump del juicio que enfrenta en Estados Unidos por falsificar registros comerciales y por pagar grandes cantidades de dinero a ciertas personas para callar encuentros sexuales extramaritales durante su campaña presidencial de 2016.

López Obrador mencionó que mantiene su postura de que “no debe utilizarse lo jurídico”, pues no está “de acuerdo” con “lo que le están haciendo al expresidente Trump”. “No estoy de acuerdo. Es que yo ya lo padecí. Que no quieran descalificar a nadie en ninguna parte del mundo”, dijo.

De esta forma, el mandatario pidió que no se buscara descalificar a los gobiernos o a los políticos con “asuntos supuestamente legales con propósitos político-electorales”, y equiparó el caso de Trump con lo ocurrido recientemente con la destitución de Pedro Castillo como Presidente de Perú, y con el desafuero que vivió en 2005, cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“No estoy de acuerdo con lo que le están haciendo, yo lo padecí. Miren lo de Perú, lo que me hicieron a mí, no querían que apareciera en la boleta, que sea el pueblo el que decida”, urgió.

“Es que yo ya lo padecí. Y que no quieran descalificar a nadie en ninguna parte del mundo, a [Pedro] Castillo en el Perú, lo que me hicieron a mí aquí, que me desaforaron porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la Presidencia, ese era el fondo de todo”, agregó el mandatario.

Ayer, el expresidente Donald Trump se declaró inocente de 34 delitos graves de falsificación de registros contables, según varios reportes noticiosos.

Los cargos se derivan de los pagos que hizo durante la campaña de 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre sus afirmaciones de que sostuvo relaciones extramatrimoniales con él.

Fotografías tomadas desde el interior de la corte mostraban a Trump sentado frente a una mesa reservada para los acusados, acompañado de sus abogados. Su equipo legal lo rodeó, con dos abogados sentados a cada lado del expresidente.

El jurado investigador dedicó semanas a indagar pagos que se hicieron durante la campaña presidencial de Trump en 2016 a dos mujeres que aseguran haber tenido encuentros sexuales extramaritales con él. Trump ha rechazado las acusaciones.

Michael Cohen, exabogado de Trump que declaró como testigo clave de la Fiscalía, pagó a la actriz porno Stormy Daniels 130 mil dólares a través de una empresa fantasma que él mismo constituyó, y luego se los reembolsó Trump, cuya compañía registró los reembolsos como gastos jurídicos.

Asimismo, por la noche de ayer, Trump pronunci un discurso con tintes de campaña política ante sus animados seguidores en Mar-a-Lago.

Trump se mostró desafiante, refiriéndose, entre otras cosas, a sus dos juicios políticos durante su presidencia. Calificó la acusación de Nueva York como la última de una “avalancha de investigaciones fraudulentas”.

“Nuestro país se va al infierno”. Con esta frase comenzó sus declaraciones en una lujosa estancia dentro de su mansión, rodeado de cientos de simpatizantes —más de 200 según la cadena CNN— vestidos con merchandising del expresidente, a los que ha estrechado la mano entre cánticos de “¡Estados Unidos!”, con la presencia de sus hijos, a quienes ha agradecido su apoyo, y varios congresistas republicanos que le apoyan abiertamente, como Marjorie Taylor Greene.

“El único crimen que he cometido ha sido defender sin miedo nuestra nación de aquellos que buscan destruirla”, ha insistido el expresidente, frente a un podio con información sobre cómo donar a su campaña electoral, ante numerosas banderas estadounidenses y con otra enganchada en la solapa del traje azul con camisa blanca y corbata roja que se ha convertido en su “uniforme”.

-Con información de AP