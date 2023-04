IMSS: Se crearon 423,384 empleos en primer trimestre; es la mayor cifra registrada

Por otro lado, el IMSS también destacó que en marzo se afiliaron 56 mil 128 trabajadoras del hogar, lo que significa un incremento de 10 mil personas a comparación de marzo del año pasado.

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró un aumento mensual de 135 mil 811 puestos, lo que equivale a una tasa del 0.6 por ciento, el segundo mayor aumento en los últimos 12 meses.

A través de un comunicado, el IMSS compartió los datos de sus puestos de trabajo afiliados, en los que informó que al cierre de mes de marzo, existen 21 millones 796 mil 280 puestos de trabajo, de los cuales el 86.1 por ciento son permanentes, mientras que el restante 13.9 por ciento son eventuales.

De esta forma, en el primer trimestre del año, se han ocupado 423 mil 384 vacantes nuevas, donde el 61.2 por ciento son empleos permanentes. En la tasa trimestral, este 2023 es el periodo con mayor creación de puestos laborales del que se tiene registro en el IMSS.

Puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. ➡️ https://t.co/vxmWGAmcQt pic.twitter.com/HScS0PLQ7j — IMSS (@Tu_IMSS) April 5, 2023

Asimismo, el Instituto reveló que al cierre de marzo 2023, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó los 525.3 pesos, lo que representa un incremento anual nominal de 11.2 por ciento, el más alto registrado de los últimos veintidós años considerando sólo los meses de marzo.

Por otro lado, el IMSS también destacó que en marzo se afiliaron 56 mil 128 trabajadoras del hogar, es decir, hubo un incremento de 10 mil personas a comparación de marzo de 2022. Del total, se espera que beneficie potencialmente a casi 92 mil personas; el promedio salario asociado es de 266 pesos.

De la misma forma, se afiliaron más de un millón de patrones, que en la tasa anual representa un incremento de 1.1 por ciento, pues hubo dos mil 729 patrones nuevos.

El pasado 5 de marzo, Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto, destacó que 14 hospitales del IMSS se encuentran entre los mejores de México, y dentro del top cinco, dos, el Centro Médico Siglo XXI en el número tres y el de La Raza en el cinco, según el ranking anual de la revista NewsWeek.

De acuerdo con la clasificación de la revista NewsWeek, dentro de los 58 mejores hospitales en México, el IMSS está presente en 14. En la lista se encuentran: Hospital General Regional (HGR) No. 46 de Guadalajara, Jalisco; Hospital General de Zona (HGZ) No. 33 de Monterrey, Nuevo León; HGR No. 1 MacGregor, Ciudad de México; HGZ No. 1-A “Venados”, de la capital del país; Centro Médico Nacional de Occidente; HGR No. 17 de Cancún; Quintana Roo; y el HGR No. 180 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Además, HGR No. 220 en Toluca, Estado de México; la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Ciudad Obregón, Sonora; HGZ No. 1 en San Luis Potosí; HGR No. 20 en Tijuana, Baja California; y HGZ No, 1 en Pachuca, Hidalgo.