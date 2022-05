Zelenski lanza una plataforma para recaudar fondos que ayuden a reconstruir Ucrania

Kiev, 5 de mayo (EFE).- El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lanzó hoy una plataforma global, denominada línea United24, con la que pretende recaudar fondos para ayudar a “los defensores y civiles ucranianos y reconstruir el país” debido a la invasión rusa.

“Estamos lanzando la iniciativa global United24. Su primer componente es una plataforma en línea para recaudar fondos en apoyo de Ucrania. Pronto se agregarán otros proyectos y programas”, se lee en un mensaje publicado en el canal de Telegram del Presidente de Ucrania.

“Todo el mundo libre se ha unido en torno a Ucrania. Países, empresas, organizaciones internacionales y, lo que es más importante, personas”, explicó el mandatario cuyo país fue invadido por el ejército de Rusia el pasado 24 de febrero.

We launched United24 @U24_gov_ua global initiative.

Its 1st component is an online platform to raise funds in support of 🇺🇦. Other projects & programs will be added soon.

You can make a donation in 1 click from any country.

Together we will win!#united24 #thepoweroffreedom pic.twitter.com/notUt1P3ZF

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022