Rusia “ha perdido” la guerra contra Ucrania y no ha logrado dividir a la OTAN: Psaki

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS).- La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha asegurado este miércoles que Rusia “ya ha perdido” la guerra con Ucrania y ha afirmado que tras la invasión del país vecino, los rusos no han conseguido dividir a la OTAN.

“Los rusos ya han perdido. No han tomado el control de Ucrania. El Presidente [de Rusia, Vladimir] Putin no va a desfilar por las calles de Kiev, no van a poseer la integridad territorial y la soberanía de este país y no han dividido la OTAN”, ha afirmado Psaki en rueda de prensa.