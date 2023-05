AP EXPLICA: Origen y significado del 5 de mayo y por qué se celebra en Estado Unidos

Por Anita Snow

Phoenix, 5 de mayo (AP) — Numerosos bares y restaurantes se preparan cada año para el 5 de mayo en Estados Unidos, donde hacen ofertas especiales de comidas y bebidas alcohólicas mexicanas con motivo de esa efeméride poco festejada al otro lado de la frontera sur.

En Estados Unidos, la fecha es considerada principalmente una celebración de la cultura mexicano-estadounidense que se remonta al siglo XIX en California. Las festividades típicas incluyen desfiles, comida callejera, fiestas de barrio, competiciones de mariachis y bailes folklóricos, en los que participan bailarinas engalanadas con trenzas, listones brillantes y vestidos amplios de vivos colores.

Para los estadounidenses, tengan o no ascendencia mexicana, el día se ha convertido en una excusa para echarse unos tequilas con sal y limón, y darse un atracón de tostaditas de maíz con queso cheddar fundido, un bocadillo desconocido para la mayoría de las personas en México.

La efeméride suscita ciertas críticas por su hincapié en la comida y la bebida, sobre todo porque los fabricantes de cerveza y otros comerciantes aprovechan la naturaleza festiva de la fecha, y algunos entusiastas adoptan estereotipos ofensivos, como usar grandes bigotes falsos y enormes sombreros de paja.

El sindicato United Farm Workers (Trabajadores Agrícolas Unidos) homenajeó el viernes en un tuit a los jornaleros del campo en Estados Unidos, que son hispanos en su gran mayoría, haciendo notar que los trabajadores como la mujer en una fotografía que publicó son responsables de cosechar los aguacates “con los que preparamos nuestro guacamole del #CincoDeMayo”.

LA CELEBRACIÓN DE ESTE AÑO

Debido a que este año el 5 de mayo cayó al término de la semana laboral, los festejos comienzan el viernes en la noche con salidas a bares que ofrecen la hora feliz en diversas ciudades, incluida Hollywood, con cervezas a cuatro dólares y margaritas al dos por uno. También se había programado una fiesta en un yate en el Lago Michigan en Chicago, la cual incluiría mucho alcohol y música norteña mexicana, al igual que las canciones llamadas corridos.

Diversas celebraciones están previstas para el fin de semana, en especial en lugares con grandes poblaciones de mexicano-estadounidenses, como Los Ángeles, Houston, Nueva York, San Antonio y Washington, D.C.

