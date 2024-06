Municipio de Sonora elige a un ciudadano como Alcalde y exige que respeten sus votos

Heriberto denunció que el Consejo Municipal de Rayón pretende entregarle la Constancia de Mayoría al candidato que quedó en segundo lugar: Alejandro Luis Grijalva Robles, de la coalición PRI-PAN-PRD, quien se ha reelegido tres veces y ahora busca su cuarto periodo consecutivo como Alcalde.

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).– Los habitantes de Rayón, un pequeño municipio ubicado en Sonora, eligieron a un ciudadano no registrado por los partidos para que sea su nuevo Alcalde. Se trata de Heriberto Grijalva Vázquez, quien obtuvo 711 votos, 37 más que el candidato del PRIAN, quien busca su cuarto periodo consecutivo.

De acuerdo con las tres actas contabilizadas por el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral del Estado de Sonora, en la elección de Ayuntamiento en Rayón se registraron un total de mil 466 votos. De esa votación recibida, la candidatura no registrada de Heriberto Grijalva consiguió 711 sufragios, la coalición del PAN-PRI-PRD registró 674, la alianza de Morena-PT-PVEM-Nueva Alianza Sonora-PES obtuvo 23 y Movimiento Ciudadano tres votos.

A pesar de que 711 ciudadanos escribieron su nombre en el espacio en blanco de la boleta y con ello le negaron el voto a los partidos PRI, PAN, PRD, Morena, PVEM, Nueva Alianza, PES y Movimiento Ciudadano, su Constancia de Mayoría pende de un hilo, ya que una persona no registrada y sin planilla no puede constituirse como Alcalde, explicó Nery Ruiz Arvizu, presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE) en Sonora.

“Los criterios señalan que una persona como tal no puede constituirse en un Ayuntamiento porque no tiene una planilla ganadora y no tiene los requerimientos jurídicos porque no ha cumplido con los plazos legales”, dijo en conferencia con la prensa local, pero abrió la puerta para que se le entregue la Constancia de Mayoría, la cual sólo puede otorgarla el Consejo Municipal Electoral.

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el voto es válido en los siguientes casos: “Cuando el electorado haya expresado su intención marcando un solo recuadro que contenga el emblema de un partido político o candidatura independiente; el que se manifieste anotando un nombre con apellido o apellidos de la o el candidato no registrado en el espacio para tal efecto; o aquel en el que el electorado haya marcado más de un recuadro de los que contienen emblemas de los partidos políticos que integran una coalición, así como los votos en los cuales expresa su preferencia a través de las siglas, abreviaturas, sobrenombres, apodos o motes de las y los candidatos, que son del conocimiento y uso público”.

Es decir, los votos del recuadro destinado a “candidaturas no registradas” son válidos cuando se escribe el nombre de la persona.

“La gente aquí (en Rayón) está sedienta de un cambio y entre todos decidimos que participara como candidato no registrado. Hicimos campaña en 20 días, visitamos casas, platicamos con la gente y el resultado fue que ayer durante la jornada electoral ganamos la elección”, dijo el lunes Heriberto Grijalva Vázquez desde el exterior de las oficinas del Instituto Electoral de Sonora en donde se manifestó para exigir que se respeten los resultados.

Heriberto denunció ante las autoridades electorales de Sonora que el Consejo Municipal de Rayón pretende entregarle la Constancia de Mayoría al candidato que quedó en segundo lugar: Alejandro Luis Grijalva Robles, de la coalición PRI-PAN-PRD, quien busca su cuarto periodo consecutivo como Alcalde.

“Estamos manifestándonos pacíficamente, no intentamos hacer revueltas, por lo mismo exigimos que se nos reconozca este triunfo y que se nos entregue la Constancia de Mayoría y validez. No se nos quiere entregar esa constancia y pretenden que se la entreguen a quien quedó en segundo lugar y eso no se nos hace justo, creo que la voluntad del pueblo es la que manda”, reclamó.

El presidente del Instituto Estatal Electoral de Sonora, Nery Ruiz Arvizu, explicó que el Comité Municipal de Rayón les pidió asesoría en este caso para determinar si le entregaban o no la Constancia de Mayoría a un ciudadano no registrado y la respuesta fue remitirlos a un caso similar que ocurrió en 2021, donde Édgar Aarón Palomino ganó la Alcaldía del municipio de Cucurpe sin haber sido postulado por ningún partido.

“En esa ocasión, el Consejo Municipal le entregó la Constancia de Mayoría, pero el PAN impugnó y tanto el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, como la Sala de Guadalajara, le negaron la Presidencia Municipal”, recordó Nery Ruiz.

Ahora, Heriberto Grijalva Vázquez apela a que el Consejo Municipal de Rayón respete la decisión de los ciudadanos y le otorgue la Constancia de Mayoría que ganó en las urnas.

“Fueron 37 votos de diferencia. La valentía de la gente de ir a escribir el nombre, con todo y el riesgo que implica escribirlo mal, uno mismo cuando escribe su nombre se pone nervioso, pero había tantas ganas de hacer un cambio en el pueblo que 711 personas lo hicieron bien y otro tanto no lo hicieron bien y se convirtieron en votos nulos, hubiera sido más la ventaja”.

¿QUIÉN ES HERIBERTO?

Desde que comenzó el proceso electoral, contó Heriberto Grijalva, tenía la intención de postularse como candidato a Alcalde de Rayón y así lo hizo a través de Movimiento Ciudadano (MC). Cumplió con presentar una planilla con los nombres de los integrantes para poder competir en la elección, pero cuando se hicieron los registros ante el Instituto Electoral de Sonora el partido naranja armó otra planilla sin avisarle.

“Fue hasta el otro día que supimos que el partido armó otra planilla en el municipio y la registraron ante el Consejo Estatal. Lo que Movimiento Ciudadano me dijo en ese momento fue que había sido por la equidad de género, lo cual yo no estoy en contra, pero la mala fe de ellos fue que nunca me avisaron que se iba a tomar esa decisión y yo le comenté al partido que en mi planilla había mujeres, que si me hubieran dicho, alguna de ellas hubiera subido como candidata”, manifestó Grijalva, a quien los habitantes consideran una persona honesta.

La candidata que registró Movimiento Ciudadano en ese municipio fue Itzel Jazmin Granillo Casillas, quien en la elección del domingo 2 de junio obtuvo solo tres votos (0.2046 por ciento).

Grijalva ya había gobernado el municipio de Rayón de 2006 a 2009 a través del PAN y, según los testimonios de la gente que votó por él, cuando fue Alcalde realizó varias obras en el pequeño municipio conformado por 1,496 habitantes (Inegi, 2020).

Por ahora, el Consejo Estatal Electoral de Rayón permanece rodeado por habitantes que defienden pacíficamente su votación a favor de Heriberto Grijalva.

“Si en los partidos políticos no encontramos la oportunidad, entonces ésta es una forma de hacerlo. El recuadro blanco es la salvación para muchos municipios. Aunque no fuimos registrados por un partido, la gente fue y escribió nuestro nombre en el recuadro blanco”, dijo Heriberto en un video publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con el Instituto Electoral de Sonora, si hay alguna inconformidad con la resolución que emita el Consejo Municipal de Rayón, puede ser tratado en los tribunales, los cuales están obligados a dar una respuesta antes de la toma de protesta que es el 16 de septiembre.

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos