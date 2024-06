La virtual Presidenta de México recibe llamada de Peña Nieto por su triunfo electoral

El expresidente priista, quien se había mantenido alejado del ámbito político del país, se comunicó con la próxima mandataria desde Madrid.

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).- El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto llamó a Claudia Sheinbaum Pardo para felicitarla por los resultados obtenidos durante las elecciones del pasado 2 de junio.

A través de sus redes sociales, la virtual Presidenta de México agradeció la llamada que recibió del exmandatario priista desde Madrid, quien se había mantenido alejado del ámbito político del país.

“Recibí la llamada de felicitación, por nuestro triunfo, del expresidente Enrique Peña Nieto, lo cual agradezco mucho”, escribió en su publicación.

Recibí la llamada de felicitación, por nuestro triunfo, del expresidente Enrique Peña Nieto, lo cual agradezco mucho. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 5, 2024

FGR SÍ ME INVESTIGA: EPN

En una de sus últimas entrevistas con el periodista Mario Maldonado realizada en abril, el expresidente Peña Nieto señaló que, desde adentro del mismo Gobierno, empresarios y políticos intentaron derrocarlo para convocar a nuevas elecciones; un hecho que, de confirmarse, sería inédito en la historia contemporánea de México.

También confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) le tiene abiertos expedientes de investigación: “Sé que la Fiscalía la tiene y le he dado seguimiento con mis abogados; la tienen congelada, no la han cerrado. Yo voy a presionar un poco para que la cierren, pero cuando haya pasado la elección presidencial. Antes no creo que la vayan a cerrar. Han de tenerlo por si se ofrece”.

Peña mencionó en su momento que había tenido contacto reciente con el Presidente Andrés Manuel López Obrador después de que el izquierdista le agradeciera por no prestarse a un fraude electoral en 2018.

El País dio a conocer el 18 de abriol unos párrafos del libro. Y unas horas después, López Obrador corroboró los encuentros, aunque no se refirió a uno reciente –que citó Peña– sino a los de la transición, después de que ganó las elecciones presidenciales de hace seis años, de acuerdo con el texto del diario español, firmado por Zedryk Raziel.

También señaló que Peña Nieto, en la serie de entrevistas con Maldonado, declaró que lo querían “tirar” de la silla presidencial a través de una especie de conspiración. Cuenta además que platicó con el Presidente López Obrador el pasado 15 de septiembre, día en que se inauguró el primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca. La construcción de dicha obra comenzó justo en el sexenio del priista, pero se dejó inconclusa.

“Esto ocurre justo antes de que yo cumpliera dos años. Me querían chingar, me querían tirar”, dijo en una de sus conversaciones con Maldonado, según la información recuperada por el medio español.

De acuerdo con el relato de Mario Maldonado, citado por El País, la llamada fue por WhatsApp, a través del celular del ayudante personal de López Obrador, Daniel Asaf, y en ella Peña Nieto le agradeció haberlo llamado “demócrata” por no haber sucumbido a las presiones de meterse en las elecciones de 2018.

“Gracias, Enrique. Te comportaste como un demócrata. Eso no lo voy a olvidar. Que estés bien”, le habría dicho el actual mandatario mexicano a Peña Nieto, tal y como lo consiga el texto que se publicó este jueves.

Asimismo, el escrito elaborado por Zedryk Raziel apunta que también un grupo de empresarios le sugirió apoyar al entonces candidato presidencial panista, Ricardo Anaya Cortés, sobre el aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade; y que en última instancia se le pidió buscar al empresario Carlos Slim para que fuera el candidato de una coalición entre el blanquiazul y el tricolor.

Estos hechos ya habían sido relatados por el propio López Obrador el 6 de febrero pasado. Ese día compartió que las élites mexicanas –intelectuales, medios y la cúpula empresarial– le propusieron a Carlos Slim Helú la candidatura presidencial de 2018 y que éste les dijo que no. El objetivo era bajar a Anaya, quien competía por el Partido Acción Nacional (PAN), y a Meade, el abanderado del PRI.